Escudero, a la espera del plan de navidad del Ministerio, apunta que "a lo mejor no debe ser tan restrictivo"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que todavía no han recibido el documento sobre el plan de navidad del Ministerio de Sanidad que se va a tratar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de esta tarde, pero, a raíz de la información publicada por los medios de comunicación, ha apuntado que "a lo mejor no debe ser tan restrictivo", en alusión a los cierres perimetrales.

"Tampoco se ha demostrado una clara eficacia de la medida", ha agregado el consejero madrileño respecto al cierre perimetral en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha subrayado que "hay que partir de la base de que hay que tener un control epidemiológico, saber cómo se están comportando las incidencias acumuladas en las distintas regiones de España y a partir de ahí tomar la decisión".

"Si se profundiza en las medidas de responsabilidad individual y contando que esa situación epidemiológica va mejorando, yo creo que el planteamiento a lo mejor no debe ser tan restrictivo, pero yo voy a esperar al documento porque no quiero pronunciarme sobre algo que no conozco", ha manifestado.

"Lo que sí que me parece un poco preocupante es que estemos a apenas unas horas del Consejo Interterritorial y todavía no tenga ese documento el Ministerio, cuando ya enviamos las alegaciones las comunidades autónomas hace una semana", ha apostillado.

En cuanto a la excepción para el "reagrupamiento familiar", ha considerado que "hay que tener mayor claridad a la hora de tomar ese tipo de decisiones". "¿Uno cómo demuestra que se reagrupa con su familia?", se ha preguntado. Tras señalar que "es muy complejo", ha agregado que "depende del documento", para agregar que "no es fácil tratar de hablar algo que uno no alcanza a conocer".