Escudero hace balance de la gestión de Illa: "Ni ha gobernado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla"

Ve "prácticamente imposible" llegar a vacunar al 70% de la población para el verano como pretende el Gobierno central si no se aumentan las vacunas

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "dejación" y de actuar con intenciones "absolutamente políticas", pensando en las elecciones catalanas, al tiempo que ha hecho balance de la gestión del ministro, Salvador Illa, de cara a su dimisión este martes para centrarse en la campaña electoral: "Ni ha gobernado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla", ha asegurado.

"Es de todos conocido esa relación que hemos mantenido con bastante tensión con el Ministerio de Sanidad", ha constatado el consejero madrileño en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press. "Yo creo que el Ministerio, desde el primer momento, ni ha gobernado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla, tratando de reducirlo al máximo", ha sentenciado.

A su juicio, "lo más grave de todo es que desde el punto de vista científico-técnico el Ministerio de Sanidad siempre ha ido por detrás", lo que, según sus palabras, ha hecho que la Comunidad de Madrid no haya sentido "en ningún momento ese apoyo que hubiera necesitado por parte del Gobierno de España", en alusión a la puesta en marcha de "múltiples medidas" que consideraba importantes y que "nunca fueron escuchadas por parte del Ministerio".

Tras acusar al Ministerio de "dejación" en lo que respecta a la "coordinación" y "toma de decisiones como Sistema Nacional de Salud", que, según él, "ha delegado en las comunidades autónomas", Escudero ha vuelto a reclamar "más herramientas".

Por otro lado, ha señalado que "hay que hacer memoria", al tiempo que ha recordado que el Gobierno central impuso un estado de alarma en la Comunidad de Madrid en el mes de octubre, en el puente del Pilar, para aplicar el cierre perimetral, cuando había 500 casos de incidencia acumulada en toda la región y descendiendo, y ahora hay "muchas comunidades por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada a 14 días y el Ministerio pues está con otras intenciones", las cuales, a su juicio, son "absolutamente políticas".

"Está pensando en las elección catalanas y le está preocupando poco la pandemia", ha apostillado Escudero, quien ha insistido en reclamar que el Gobierno "capacite" a las comunidades autónomas para tomar decisiones como el confinamiento domiciliario o el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas en función de los casos de coronavirus.

VACUNACIÓN

En cuanto al ritmo de la campaña de vacunación, ha considerado que es "prácticamente imposible" llegar a vacunar al 70 por ciento de la población para el verano, como sostiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no se aumenta el número de vacunas. "Desde que empezamos a recibir las vacunas no habido semana que no hayamos tenido una incidencia, o que llegan las vacunas tarde o que llegan con menos cantidad", ha apuntado.

En lo que respecta a Madrid, ha apuntado que el 70 por ciento serían 4,6 millones de madrileños, lo que equivaldría a 9,2 millones de dosis, y hasta el momento ha recibido 170.000.

Escudero ha considerado que el Ministerio de Sanidad debería haber planificado desde el primer momento "con transparencia" los criterios de reparto, y ha señalado que han pedido información en varios Consejos Interterritoriales, ya que no sabe por qué Madrid ha recibido la semana pasada la mitad de las vacunas.

Asimismo, ha acusado al Ministerio de pretender "hacer un Grand prix" con el ritmo de vacunación, cuando "pero no se trata de eso, se trata de hacer un proceso planificado seguro y que permita, sobretodo, aumentar en el número de inmunizados".

Escudero ha mostrado su preocupación por la variante británica, que cree que junto a las reuniones de Navidad está detrás del aumento de contagios, el cual confía "controlar" con las nuevas medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid.