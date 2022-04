El PSOE afea a Almeida que se haya convertido en "la plañidera de España" e insiste en que "nada encaja"

"Cuando se entera que el Ayuntamiento ha contratado con Luceño, ¿no le suena la vinculación del personaje con 'Púnica'?", pregunta

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha afeado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se haya convertido en "la plañidera de España" en el caso de las comisiones millonarias por el contrato de material sanitario y ha insistido en que "nada encaja".

"Usted ha alzado más la voz contra el presidente, Pedro Sánchez, que contra los que han robado millones al Ayuntamiento", ha declarado en el Pleno extraordinario sobre el caso, convocado a instancias de Más Madrid. La socialista ha exigido que lo primero sería "pedir perdón por el espectáculo que se lleva dando meses porque el PP entiende que las instituciones son suyas".

"¿En qué momento se ha vendido a los intereses del PP?", ha preguntado al alcalde, a quien ha acusado de acordarse del Ayuntamiento solamente "cuando beneficia a los suyos".

LE "SORPRENDE QUE UN ABOGADO DEL ESTADO SE DEJE TIMAR"

A Espinar le "sorprende que un abogado del Estado se deje timar 6 millones, que iban a ser once. Sorprende cuando su entorno, sobradamente preparado, no se enterara de nada". "Su trabajo es no mentir y lo lleva haciendo desde el 17 de febrero", ha acusado al primer edil, que le ha preguntado por "el papel que jugó su primo". "¿Quiere que crea que llega a la coordinadora de Alcaldía un contrato como nunca y que su primo no le cuenta nada?", le ha preguntado.

"Cuando se entera que el Ayuntamiento ha contratado con Alberto Luceño, ¿no le suena la vinculación del personaje con Púnica? ¿No se acuerda de la carpeta 'Marrones Luceño'?", le ha cuestionado, antes de preguntado por qué Almeida "llamó a Luis Medina antes de firmar el contrato para agradecerle la donación".

También quiere saber "a qué otros empresarios se les facilitó el teléfono, por qué se pago el viaje a China de los suministros, por qué no se convocó la comisión de seguimiento del contrato de emergencia de Funeraria" y "cómo es posible esa familiaridad entre Inma (la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz), Engra (la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo) y Luis (el investigado Luis Medina)".

