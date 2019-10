Europa Press participa en el Foro de Empleo de la Universidad CEU San Pablo

Publicado 22/10/2019 18:33:58 CET

Europa Press ha sido una de las agencias que ha participado en el Foro de Empleo de la Universidad CEU San Pablo, junto con más de 80 empresas, con el objetivo de que los asistentes aprendan de una experiencia de empleabilidad "única".

Este evento ha estado dirigido especialmente a alumnos de último curso, posgrado y alumni, quienes han podido descubrir las oportunidades de carrera de los principales despachos de abogados, multinacionales, empresas de gran consumo y agencias de medios y comunicación, ha informado la Universidad en un comunicado.

Además, han tenido la posibilidad de conocer los principales retos que plantea el futuro del mercado laboral, así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un contexto de transformación digital.

A lo largo del Foro se han desarrollado cerca de quince procesos de selección on campus y se ha impartido un taller práctico sobre lo que espera un reclutador de los jóvenes universitarios. En concreto se ha profundizado en Speed interview, en el vídeo CV y en cómo mejorar el perfil profesional en LinkedIn.

La rectora de la Universidad, Rosa Mª Visiedo Claverol, ha inaugurado este foro señalando que la jornada busca ampliar la empleabilidad de los alumnos. Además, ha resumido en tres palabras este encuentro universitario con el mundo profesional: "inspiración, contacto y consejo".

Por último, ha destacado que están presentes empresas de todos los sectores y de todas las titulaciones que se imparten desde la Universidad.

La jornada ha arrancado con la charla motivacional del payaso, documentalista y licenciado en Derecho, Álvaro Neil, titulada 'El reto eres tú', en la que ha dado varios consejos a los alumnos para que conectasen con la mejor versión de sí mismos en todo momento. Así ha indicado que para él las claves para vivir más "intensamente" son "la pasión, intuición, creatividad, esfuerzo y respeto".

Asimismo, se ha desarrollado el panel 'Think outside the box', compuesto por la Inspectora de Hacienda del Estado en la Dependencia Regional de Aduanas de la Delegación Especial de Madrid, Raquel Cabrera; el secretario del Consejo de Lombard Odier, Gestión España SGIIC y Executive Director de Lombard Odier Europe en la sucursal en España, José Mª Mingot; de Talent Manager Spain, Antonio Moya; y de Animal Maker, Silvia Velasco.

En este Foro de Empleo han participado, entre otras CEPSA, Abante BPO, BDO, Freshfields, Highered, KPMG, ONTIER, NEORIS, RTVE, Pérez-Llorca, APM, Cuatrecasas, ZTE, Ebury, Ogilvy, PWC, Lukap, ECIJA, LLYC, Enterprise, OMD, Acciona, Food Box, Agencia Tributaria, EY, Claire Joster, RTVE, CMS, Optimissa, Yungle, Atrevia.

También han acudido Arcano, Mazars, Kimberly-Clark, Deutsche Bank, El Confidencial, White & Case, Ford, Europa Press, Opinator, Garrigues, Sipay, Chavarri, Dentons, Arriga, Llorente & Cuenca, Allen & Overy, NH.