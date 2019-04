Una experta señala que la ingesta de polifenoles en alimentos como la cerveza podrían aliviar síntomas de la menopausia

Publicado 03/04/2019 15:45:15 CET

La doctora Rosa Lamuela - Raventos, profesora titular del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona y miembro del Ciberobn, ha realizado una ponencia titulada 'Efectos y mecanismos de los polifenoles fitoestrogénicos en la menopausia", en las XXIII Jornadas de Nutrición Práctica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentacion (SEDCA), que determina que la ingesta de polifenoles en alimentos como la cerveza podrían aliviar síntomas de la menopausia .

Según ha informado la organización del evento en un comunciado, el encuentro tendrá lugar entre este miércoles y el jueves. Durante la jornada de hoy, Lamuela-Raventos ha explicado que los fitoestrógenos incluyen "una amplia variedad de compuestos estructuralmente diferentes, como las isoflavonas, que se encuentran principalmente en la soja, los lignanos que se encuentran en los granos, los estilbenos que se encuentran en los hollejos de las uvas y el vino tinto y los xantohumoles, presentes en el lúpulo de la cerveza".

"En una mujer perimenopáusica o posmenopáusica, los fitoestrógenos pueden ayudar a aliviar los síntomas menopáusicos en aproximadamente una de cada tres mujeres, ya que solo entre un tercio y la mitad de los individuos tienen la microbiota intestinal necesaria que convierte los fitoestrógenos en unas formas más activas", ha explicado la especialista.

La menopausia o 'climaterio femenino' se define como el cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad folicular ovárica.

Este cese causa "fluctuaciones anormales de las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona", que conducen a "cambios fisiológicos y morfológicos en las mujeres", los cuáles "se manifiestan con diferentes síntomas y signos, como sofocos, sangrado irregular, sudores nocturnos, taquicardia, dolor de senos, falta de energía, dolor en las articulaciones, vaginitis atrófica, patrones de sueño interrumpidos, ansiedad, estado de ánimo cambiante, piel seca y pérdida de la libido".

"EFECTO POSITIVO EN LA MASA ÓSEA"

En todo momento, el CICS ha recordado que la ingesta de cerveza debe realizarse "de forma moderada, responsable y por adultos sanos".

Los polifenoles de la cerveza pueden ayudar a disminuir de los síntomas de la menopausia, como ha señalado la doctora Lamuela-Raventos en su ponencia, también podrían aportar beneficios a diferentes aspectos de la salud de las mujeres, según diversas investigaciones.

Otros efectos del consumo moderado de cerveza en la salud cardiovascular Según el estudio 'Effect of beer drinking on ultrasound bone mass in women'0, de la Universidad de Extremadura y publicado en la revista Nutrition, la ingesta moderada de cerveza puede tener un "efecto positivo en la masa ósea de mujeres post menopáusicas como variable independiente".

Así, además de mostrar una reducción en la densidad ósea en el grupo de mujeres que no tomaban cerveza comparado con el grupo que sí lo hacía, independientemente de la edad y estado hormonal, cotejando los resultados de las mujeres que tomaban cerveza o vino, se percibió un cambio positivo en la masa ósea de las que bebían cerveza.

En cuanto a la salud cardiovascular, un estudio afirma que el lúpulo contenido en la cerveza podría producir una reducción en los biomarcadores de inflamación y en el daño oxidativo, y un aumento en la defensa antioxidante.

Por otra parte, diversos estudios apuntan a que la cerveza, consumida de forma moderada por adultos sanos, podría mejorar la respuesta inmune contra los agentes responsables del desarrollo de enfermedades infecciosas.

Además, según una investigación realizada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en adultos sanos, el consumo moderado de cerveza durante un mes podría producir una mejora en el sistema inmunológico, especialmente en las mujeres 6 .

Según diversos organismos internacionales, se entiende por consumo moderado de cerveza la ingesta de entre "una y dos cañas al día en el caso de las mujeres (no más de 20 gramos de alcohol) y entre dos y tres cañas para los hombres (no más de 30 gramos)".