Extinguido el incendio de un edificio de Lavapiés, en el que no podrán dormir hoy sus residentes

Publicado 28/06/2019 15:46:25 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han apagado tras más de dos horas de trabajo el incendio de un edificio situado en el barrio del Lavapiés, en el que no podrán dormir esta noche sus residentes debido a los daños ocasionados, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

El fuego, cuyas causas se desconocen, ha comenzado sobre las 12 horas de este viernes en la cubierta de madera de un inmueble antiguo de tres plantas radicado en el número 219 de la calle Torrecilla del Leal, que ha sido desalojado por los Bomberos, además de los colindantes.

Hasta el lugar se han trasladado diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, que han controlado las llamas para que no pasaran al resto de cubiertas anexas. Han dado por extinguido el fuego a las 14.15 horas, pero luego han seguido trabajando retirado las tejas y la cubierta para que no puede reactivarse. El inmueble no corre peligro de derrumbe.

El director de guardia de Bomberos Madrid, Miguel Seguí, ha explicado a los medios que cuando han llegado el incendio estaba muy desarrollado en la zona de la cubierta baja. Las primeras dotaciones han entrado desde abajo y cuando estaban trabajando parte de la cubierta ha colapsado y la madera quemada se ha derrumbado.

"Entonces hemos tenido que cortar los trabajos por el peligro de que nos cayera encima la cubierta que quedaba y hemos tomado la alternativa para evitar la propagación de las llamas a los edificios colindantes y evitar así daños personales. Ahora estamos desmantelando las tejas para poder alcanzar las partes ocultas de la estructura que quede con combustión latente", ha manifestado.

Hasta el lugar también han acudido sanitarios del Samur-Protección Civil en preventivo, aunque ya han atendido a dos empleados de la obra del edificio cercano por inhalación leve de humo. Se han desplazado a sus mutuas laborales para la asistencia.

Los residentes en el edificio del número 19, que se han concentrado en un bar cercano gracias a la solidaridad de su dueño, no podrán dormir esta noche en sus casas. Tampoco uno de los vecinos del número 21. El Samur Social ya está hablando con los afectados para proponerles soluciones, han indicado las mismas fuentes.