Facultativos de hospitales censuran falta de escucha de Sanidad y advierten que actuarán si no se atiende sus demandas

MADRID, 2 Mar.

El comité de huelga de Atención Hospitalaria en la región ha censurado este jueves la falta de escucha por parte de la Consejería de Sanidad a sus reivindicaciones durante años y ha advertido que estudiarán nuevas medidas si no se atienden sus demandas.

En esta segunda jornada de paros convocada por Amyts y AFEM para unos 12.000 facultativos de hospitales de la región, los sindicatos han explicado que la Consejería de Sanidad no ha contactado con ellos de momento para atender sus demandas.

"Queremos pensar que se producirá en los próximos días pero si no fuese así evidentemente habría que tomar los siguientes pasos y las siguientes decisiones. La huelga nunca es una motivo en sí, es solo una herramienta y vamos a ver cuál es la respuesta de la Consejería, que recordemos que lo que no ha hecho ha sido llamar y tratar de evitarla de alguna manera", ha explicado la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández.

Durante la rueda de prensa en la sede de Amyts, el presidente de Atención Hospitalaria del sindicato médico, Javier Ortega, ha leído un manifiesto con las reivindicaciones del colectivo y ha lamentado la falta de escucha por parte del Gobierno regional, del que han recibido "insultos y desprecios" y al que no tienen "nada que agradecer.

"No ha habido ninguna generosidad, ni cuidado, ni gesto alguno por parte del Gobierno de la Comunidad Madrid hacia nuestro colectivo. Ni siquiera tras el esfuerzo y la vida que generosamente dimos durante la pandemia Covid, al contrario, insultos y menosprecios como los que llevamos oyendo todos estos últimos meses. No, no tenemos nada que agradecer a la Comunidad de Madrid", ha recalcado.

En esta línea, ha recordado que "los únicos logros y mejoras que se han conseguido en estos últimos 17 años" han venido de las manos de sentencias judiciales promovidas desde el sindicato y ha subrayado que la huelga de Atención Primaria es "el reflejo de esta triste, lamentable y cronificada desidia hacia la Sanidad de gestión pública y a sus profesionales".

"No hemos llegado a la huelga de una manera repentina o caprichosa, como dan a entender los responsables políticos de la Comunidad de Madrid; tampoco como una huelga política, como dicen con la intención de desmerecer o devaluar nuestras demandas. Hemos llegado, al igual que Atención Primaria hace 3 meses, por hastío, por impotencia y por falta de cualquier instrumento alternativo para hacer llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la verdadera situación de la Sanidad de Madrid: que la excelencia de los hospitales de nuestra comunidad tienen cimientos de barro, que se asientan en la sobreexplotación, en la sobrecarga y en las compensaciones económicas más bajas de nuestro entorno nacional, e irrisoriamente bajas en el contexto europeo", ha indicado.

En este sentido, el presidente del sindicato AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), Carlos Castaño, ha repasado las principales reivindicaciones del colectivo: jornada laboral de 35 horas y finalización de la sustracción de los 232 euros de las guardias, desistimiento de la OPE 2017/2018 para incorporar sus 3500 plazas de facultativos al mismo sistema de selección amparado por la Ley 20/21, el concurso de méritos, mejora en las condiciones de las guardias, tanto en aspectos retributivos como en su penosidad, con descansos no recuperables y posibilidad de sustituir las guardias de 24 horas por guardias de 12 horas para permitir la conciliación.

También incrementar los presupuestos dedicados a recursos materiales y de personal que permitan una mejor gestión y disminución de las Listas de espera dentro de los hospitales del sistema público, "algo que resulta notoriamente más barato que su externalización actual".

"Creemos que la sanidad de Madrid necesita una mayor apuesta por el modelo público, el actualmente mayoritario, y el que está llamado a esta huelga. Una apuesta que pasa por una mayor financiación, recordemos que es la mas baja de España por habitante, y una mejor redistribución entre niveles asistenciales", ha explicado el doctor Ortega.

RECLAMAN RECUPERAR EL PODER ADQUISITIVO PERDIDO

Entre otras medidas también han reclamado recuperar el poder adquisitivo perdido en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años, tanto en unas pagas extras que nos se abonando al 60%, como la actualización de los diferentes complementos en consonancia con el resto de CCAA del territorio nacional, o una Ley de selección y provisión de plazas de facultativos hospitalarios que de transparencia y reglas estables a la contratación de médicos en los hospitales.

Han apuntado igualmente a la necesidad de un Plan de Urgencias y Emergencias que reconozca la singular situación de los servicios de la Urgencia hospitalaria, su especialidad y su mayor penosidad, incentivación de los descansos, de la conciliación familiar y de la posibilidad de jubilación anticipada y una mesa de propia de negociación para los facultativos con el fin de adoptar las medidas de carácter organizativo y de condiciones laborales necesarias para una atención sanitaria de calidad centrada en el paciente y en el profesional.

"Mejorar para ofrecer más calidad a los pacientes en tiempo de dedicación y de espera para su cita inicial o de revisión. Mejorar para ofrecer la misma o mejor calidad profesional sin tener que sufrir depresión o agotamiento por estrés, ni tener que visitar los servicios de Salud Mental por sobrecarga. Mejorar para poder estudiar e investigar sin tener que prescindir de nuestras familias", han zanjado.