Fanjul contesta a Más Madrid que la vehemencia no es incompatible con la cortesía parlamentaria

Publicado 17/02/2020 12:09:51 CET

Maestre lamenta el "poco respeto" mostrado por el "deterioro en las formas" ante los insultos de un concejal de Vox

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), ha contestado por carta a Más Madrid que la vehemencia en los plenos no tiene que ser incompatible con la cortesía parlamentaria, lo que ha sido replicado por la portavoz mediática del grupo, Rita Maestre, quien ha lamentado el "poco respeto" mostrado por el "deterioro en las formas" ante los insultos del concejal de Vox Pedro Fernández.

Fue en el Pleno del pasado 28 de enero cuando, a cuenta del debate sobre el pin parental, el también diputado nacional de Vox Pedro Fernández se descolgó con frases dirigidas a la portavoz y a la bancada de Más Madrid en las que les exigía que apartaran sus "sucias manos" y sus "marxistas deseos y apetitos sexuales" de sus hijos para "no convertirles en enfermos como ustedes".

Maestre y la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, registraron el pasado 10 de febrero una queja contra el presidente del Pleno por su "pasividad y falta de iniciativa" ante "los insultos" y los "desvaríos" de un concejal de Vox, Pedro Fernández.

En la respuesta de Fanjul, fechada el pasado 14 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente del Pleno recuerda a Más Madrid que siempre tienen derecho a pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, según establece el artículo 77 del Reglamento del Pleno. "Fue una facultad de la que ustedes no hicieron uso durante la sustanciación de la proposición", ha añadido.

Fanjul les transmite su "firme compromiso por seguir dirigiendo las sesiones plenarias con total ecuanimidad" para añadir, a renglón seguido, que "es responsabilidad de todos los que componen el Pleno que sea un foro en el que debatir ideas y propuestas en el que la vehemencia no sea incompatible con la cortesía parlamentaria".

Rita Maestre, a su vez, ha trasladado a Europa Press que la contestación de Fanjul al escrito "deja claro el por qué de esta denuncia". "El señor Fanjul no solo está haciendo dejación de funciones sino que no parece consciente de lo importante que es el respeto a las instituciones y nuestro deber democrático de cuidarlas", ha sostenido la concejala.

"No estamos hablando sólo de los insultos que Fernández lanzó sobre mí y mi grupo, estamos hablando de que esas barbaridades no pueden decirse desde una tribuna de un Pleno municipal. Madrid no se merece ese deterioro en las formas que evidencia muy poco respeto y no entender dónde se está y lo que significa un Pleno", ha rematado.