La FAPA cuestiona que no se hayan abierto "una cantidad significativa" de centros educativos en condiciones de hacerlo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) 'Francisco Giner de los Ríos' ha señalado este martes que "una cantidad de centros significativamente alta podían haber sido abiertos" este lunes, por lo que, a su juicio, no se entiende por qué se les ha obligado a no hacerlo.

"Teniendo conocimiento de que en realidad una cantidad de centros significativamente alta podían haber sido abiertos, gracias sin lugar a duda al trabajo realizado por la Comunidad Educativa, no acabamos de entender por qué se les ha obligado a no hacerlo", ha indicado la FAPA en un comunicado.

A este respecto, ha apuntado como posible causa un "problema de movilidad propiciado por la política de distrito único", respecto a la que ha indicado que en diversas ocasiones ha mostrado su rechazo, porque "obliga a muchos alumnos y alumnas a trasladarse lejos de sus domicilios y a hacer uso del transporte, en unos momentos en que la movilidad es complicada en muchos lugares".

La FAPA ha señalado que la borrasca Filomena ha supuesto "una situación complicada que unida a una nefasta previsión y planificación por parte de la Administración Regional ha sumido en un auténtico caos a la educación madrileña".

"Primero los centros abrían el día 11 de enero, después el 13, se prorrogó al 18 y cuando parecía que la última fecha era el día 20, con una incorporación escalonada en los cursos de secundaria, resulta que hace unas horas una nueva comunicación nos indica que vuelve a cambiar la planificación del inicio de las clases presenciales", ha constatado.

Así las cosas, ha criticado que más de 1,2 millones de alumnos, sus familias y más de 90.000 docentes de la Comunidad de Madrid tengan que estar "pendientes de las decisiones que se han ido tomando sin contar con la Comunidad Educativa", así como "cambiando en horas la organización familiar" que, "con tanto esfuerzo y dificultad", intentan solucionar "constantemente" y "sin ninguna ayuda de la Administración".

Por otro lado, ha lamentado que al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, "se le ve más preocupado en echar balones fuera y culpar de todos los males al Gobierno de la nación y a la Ministra de Educación, que a dedicarse a sus propias labores", al tiempo que ha recordado que "las competencias educativas están transferidas y que él es el máximo responsable de la gestión educativa madrileña".

Según la FAPA, las familias han querido colaborar en los centros educativos desde el primer momento pero muchas direcciones de los mismos les han impedido el acceso a ellos, "ante las confusas indicaciones de las respectivas Direcciones de Área".

"Para colmo, a mediados de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos sorprendió invocando la participación de la Comunidad Educativa con el pico y la pala", ha apostillado, para denunciar que "todo ello a través de los medios de comunicación" y "sin ponerse en ningún momento en contacto con la Federación, máxima representante de las AMPA de la Comunidad de Madrid".

PROBLEMAS CON EDUCAMADRID

En cuanto a la atención educativa telemática, ha señalado que la Plataforma de Educamadrid "ha estado dando muchísimos problemas y fallando constantemente, a lo que hay que sumarle los problemas de falta de recursos, de conexión y conectividad por parte del alumnado y docentes".

"Por desgracia, no pueden sentirse en absoluto satisfechos de su inversión en esta plataforma, no acaban de entender que cuando se apuesta por algo hay que dotarlo de presupuesto suficiente, si no es así no es más que populismo barato", ha sentenciado, para agregar que "quizá debería ser un motivo de reflexión, para ser más humildes y honestos y centrarse en buscar soluciones reales a los problemas", en vez de "estar vendiendo verdades a medias que no llevan a ningún lugar".

La FAPA ha añadido que algo más de 1.800 niños y niñas no se pueden conectar en la Cañada Real, y ha subrayado que "un Consejero de Educación debería entender que la enseñanza presencial es del todo imprescindible", por lo que ha aseverado que cuanto antes se retome, mejor será para los alumnos, "con seguridad, pero con decisión y financiación".

"Los niños, niñas y jóvenes madrileños merecen unos políticos que estén a la altura y que trabajen por garantizar sus derechos", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que las familias se encuentran "soportando una situación ya casi insostenible", y "comprobando como la Administración mira hacia otro lado, además de la falta de unas políticas de conciliación familiar y laboral que acompañen las medidas que improvisadamente van adoptando".

Por ello, la FAPA ha planteado que "si los que están no son capaces de asumir sus responsabilidades, tendrán que ir dejando paso a otros".

"Este segundo trimestre, la Comunidad de Madrid ha iniciado sus clases entre la incertidumbre, el caos, las palas y probablemente las canoas, ya que, aún si consiguen que esto último no sea una realidad, lo que queda es una sensación de sálvese quien pueda, ya que por desgracia y como se ha gritado desde numerosos barrios madrileños: 'Ni Filomena ni Filemón, estamos ante un gobierno sin timón', ha aseverado.