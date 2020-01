Las federaciones deportivas madrileñas se comprometen a repudiar la violencia y fomentar valores sociales en el deporte

Actualizado 20/01/2020 14:22:01 CET

Ignacio Aguado: "Nuestros hijos no son vasijas donde depositar nuestras frustraciones"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 federaciones deportivas madrileñas, que representan a casi 500.000 federados, han firmado por primera vez un manifiesto impulsado por la Comunidad de Madrid para fomentar los valores sociales y educativos a través de la actividad física y erradicar conductas inadecuadas y la violencia en el deporte de la región.

El acto, celebrado en la sala Truss del Pabellón WiZink Center, ha contado con la presencia de la jugadora de madrileña de rugby, Patricia García, diploma olímpico en los Juegos de Rio de Janeiro 2016 y campeona de Europa, y de Alexandra García, arbitra que recibió insultos machistas durante un partido juvenil en San Lorenzo del Escorial el pasado noviembre.

Además, han estado presentes el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA), Vicente Álvarez, el director general del Wizink Center, Manuel Saucedo, así como representantes de las federaciones deportivas madrileñas, quienes han recibido han recibido una copia del manifiesto firmado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y por el presidente de UFEDEMA.

El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado ha querido agradecer el trabajo de todas las federaciones deportivas de la región para hacer realidad el manifiesto. "Todos tenemos que velar porque las cosas en el deporte vayan cada vez mejor y no va a ser así si no somos capaces de erradicar la violencia porque el deporte nos protege como sociedad, pero a veces también hay que proteger al deporte de la politización o de quienes lo utilizan para favorecer su ideología", ha dicho.

En este sentido, Aguado reflexionó sobre como su práctica "ayuda a ser mejores personas y mejores ciudadanos" porque "el deporte no es un arma, es una herramienta de transmisión de valores positivos". Además, ha remarcado que este manifiesto sentarán las bases del Plan Integral contra la Violencia en el deporte que ya están preparando.

Durante su intervención, ha explicado que como padre le llama mucho la atención cuando ve a personas en las gradas que en casa predican unos valores "y luego se dedican a insultar en las gradas". "Es importante que hagamos una reflexión porque nuestros hijos no son una vasija donde depositar nuestras frustraciones, ellos van a competir, no a ver como su padre grita en la grada; me da mucha pena", ha comentado.

"El deporte nos protege de la obesidad, malos hábitos, del sedentarismo. El deporte no tiene ideología, no le pertenece a ningún partido político. Nos ayuda a ser mejores personas y ciudadanos y estoy seguro que todos estáis de acuerdo conmigo y hay que protegerlo cuando el deporte se intenta instrumentalizar para los peores instintos del ser humano. Hay que dejar las cosas claras a los padres para explicarles qué es el deporte base. Por eso es un compromiso de todos, también de los padres", ha manifestado.

A modo de conclusión, el vicepresidente ha remarcado que el deporte tiene "un valor esencial" y la necesidad de "luchar juntos para que no sea patrimonio de nadie" y de proyectar los valores del deporte en la sociedad".

"No quiero volver a ver cómo se utiliza el deporte con fines políticos o cómo se falta el respeto. He estado muchas horas en la piscina en mi vida y os puedo garantizar que el 90 por ciento de cómo soy son los valores que me ha inculcado el deporte, de la necesidad de esforzarte cada día, de trabajar en equipo, de que todos tus compañeros son iguales. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos", ha finalizado.

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

La firma de este protocolo se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid y de la Estrategia de Fomento de Valores Sociales y Educativos en la Actividad Física y el Deporte, a través de los cuales se busca, desde una perspectiva integral e inclusiva, fomentar, generar y potenciar los valores positivos del deporte en la sociedad.

A través de este manifiesto, la Comunidad se compromete a realizar acciones formativas para fomentar valores sociales y educativos, a crear un régimen interno específico sobre actuación y prevención ante conductas violentas, que complemente a los reglamentos, para reducir todo tipo de violencia en el deporte, y a elaborar guías de buenas prácticas y otros materiales educativos de fomento de valores sociales.

También se ha comprometido a impulsar la figura del Responsable de Valores en todas las entidades deportivas como agente que vele por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, a crear un sello distintivo de 'Tolerancia Cero a la Violencia en el Deporte' con el que se reconozca a aquellas entidades comprometidas con estos valores, y a promocionar el 'Premio Valores', con el que reconocer las mejores iniciativas y buenas prácticas.

Por último, se ha recogido la necesidad de poner en marcha campañas de comunicación y concienciación y de colaborar con otras actuaciones que tengan como objetivo el fomento de valores sociales y educativos en la actividad física y el deporte.

EJEMPLOS CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

En el acto tomado la palabra también Patricia García, jugadora de rugby de la selección española e internacional, que ha destacado la importancia de los deportistas de preservar en los valores de convivencia.

"El respeto al árbitro es sepulcral, como el respeto a las normas también sobre el dopaje y las acciones antirreglamentarias. Como deportistas, es un legado que tenemos que dejar a todos los que vienen detrás. Tenemos que erradicar la violencia en el deporte y hacer una reflexión sobre el rol y que tenemos cada una de las personas implicadas, qué tenemos que hacer, que es unirnos y dar tolerancia cero en el deporte contra la violencia", ha precisado.

Por su parte, la árbitra Alexandra García ha subrayado que sigue habiendo intolerancia, falta de educación y de respeto en los campos de fútbol de deporte base madrileño.

"Lo que me ocurrió en San Lorenzo de El Escorial pasa todos los días, pero parece que por el mero hecho de ser mujer se agravan las ofensas con insultos machistas y sexistas. Estaría encantada de volver a ese campo, pero hay compañeros que no han podido aguantar más y han perdido las ganas. Espero que este manifiesto no sea un lavado de imagen o una declaración de intenciones. Tenemos que ser referentes en el respeto y divulgación de lo valores en el deporte", ha explicado.