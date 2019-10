El fin de las emisiones de M21 llega al Consejo de Europa a través de una plataforma para la protección del periodismo

Publicado 07/10/2019 18:52:20 CET

Estudios de M21 Radio - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo, Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, ha lanzado una alerta este lunes ante el fin hace una semana de las emisiones de la escuela-emisora municipal Radio M21.

En su web (https://www.coe.int), la plataforma explica que la decisión del fin de las emisiones viene de la mano del Gobierno presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El resultado es que "trece profesionales de los medios de comunicación quedan en una situación incierta".

La plataforma añade que Almeida "ha acusado repetidamente a M21 de ser el altavoz de la exalcaldesa, Manuela Carmena", razón por la que los 'populares' se refieren a la emisora-escuela como 'Radio Carmena'. "Estas acusaciones han sido denegadas por los periodistas", indican en la web donde se lanza la alerta, consultada por Europa Press.

Lo que alega el Gobierno municipal para el fin de las emisiones de M21 es "su elevado coste y su baja audiencia, aunque los estudios continuarán abiertos para emplearse como centro de formación para estudiantes".

"M21 fue anteriormente Onda IMEFE, una radio municipal puesta en marcha en octubre de 1998 y que estuvo activa hasta 2005. Un año después el Ayuntamiento decidía relanzarla un objetivo educativo y social dando la bienvenida a estudiantes y desempleados en busca de oportunidades laborales", señala la plataforma, que completa la información con notas de prensa a favor de M21 por parte de la FAFE, entre otras instituciones.

LOS TRABAJADORES HABLAN DE CANCELACIÓN "IRRESPETUOSA Y DESPECTIVA"

Medio centenar de trabajadores autónomos de la emisora-escuela Radio M21 han cargado en un comunicado, firmado por todos ellos, contra la cancelación "irrespetuosa y despectiva" de sus trabajos, además de contestar al Gobierno municipal de PP y Cs que se rigen por el código de buenas prácticas, consensuado por todos los partidos, tras ser llamados "sectarios, panfletarios y paniaguados".

Los trabajadores se refieren, entre otros, al tuit lanzado por la delegada de Cultura, Deporte y Turismo, Andrea Levy, en el que arremetió contra los "paniaguados que chuparon 5 millones de cultura para ellos".

En un comunicado, los trabajadores autónomos de la emisora remarcan que la concejalía está "para defender y promover la cultura, no para descalificar e insultar a los trabajadores independientes del periodismo y la cultura".

"Nos acusan de sectarios, panfletarios y paniaguados pero nuestros programas se han regido por el código de buenas prácticas de Radio M21, redactado de común acuerdo entre todos los partidos", han lanzado, lo que se traduce en un compromiso con la "imparcialidad en las informaciones, separando opinión de información y defendiendo el pluralismo político, religioso, cultural y lingüístico".

También han querido refutar las "mentiras de algunos miembros del Consistorio sobre el supuesto saqueo del dinero público" para añadir, a renglón seguido, que como medio de comunicación público no debería estar supeditado a las audiencias.

CIFRAS

Además añaden que los datos que aportan desde el Gobierno no son ciertos, en la misma línea de lo apuntado por la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre. Según las audiencias del pasado mes de agosto, fueron 778.578 los podcasts descargados, 505.353 los oyentes nuevos en streaming, 311.836 usuarios únicos de m21radio.es, 1.395.383 páginas vistas y 19.000 descargas en IVOOX. "Y las audiencias no han hecho más que crecer desde 2017", apostilló Maestre en rueda de prensa.

Los trabajadores autónomos firmantes del comunicado han denunciado públicamente a través del texto la cancelación de las emisiones de esta radio pública, así como la gestión de la cancelación "de forma irrespetuosa y despectiva hacia quienes la han sacado adelante". Esto además supone "un grave perjuicio a la sociedad y a su fundamental derecho a la información".

Fue el pasado lunes a las 00.26 horas cuando se produjo la desconexión pero estos trabajadores tienen contrato con Madrid Destino hasta el 31 de diciembre. En este momento siguen "sin saber qué va a suceder con su relación contractual". A destacar que 43 de los 46 programas de la parrilla están realizados por colaboradores externos.