Fin de semana festivo en numerosos municipios de la región marcado por el inicio de las Ferias de Alcalá

Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Robledo de Chavela y Titulcia se suman a la agenda festiva



MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad arranca el último fin de semana de agosto con festejos en numerosos ayuntamientos de la región, cuyo epicentro estará situado en Alcalá de Henares, que inicia sus días grandes este sábado.

Así, este sábado Alcalá de Henares inicia sus Ferias con el pregón desde el balcón de la Casa Consistorial a las 21.30 horas, a cargo de la escritora alcaína Olalla García, seguido de un concierto gratuito de Nacha Pop en la Plaza de Cervantes.

La mañana del domingo la protagonizarán una concentración de coches Doblon Classic a las 9.30 horas, el pasacalles de gigantes y cabezudos (10.30 horas), la actuación infantil Magia Flipante (11 horas) y la fiesta de la espuma (13 horas). Por la tarde, las peñas de la ciudad organizarán distintas actividades como el torneo de peso muerto (19 horas) o el tributo a Extremo Duro (20.30 horas).

Las Noches del Patio traerán en ballet a la ciudad con España Baila a las 22 horas en la Plaza de San Diego. The River será la orquesta encargada de animar la noche en la Plaza de Cervantes.

GIGANTES, CABEZUDOS Y MUCHA MÚSICA EN COLMENAR VIEJO

Colmenar Viejo sigue celebrando este sábado sus fiestas patronales con una procesión (9 horas) y un pasacalles (11 horas), seguidos de la fiesta infantil de la espuma en el parque El mirador. Por su parte, la Plaza de Toros de la localidad acogerá la demostración de corte de piedra a las 11 horas, una exhibición de bueyes pequeños a las 12.30 horas y una suelta de reses a las 13 horas. La Banda de Música de Colmenar Viejo despedirá la mañana con un concierto a las 13.30 horas en el parque Santiago Esteban Junquer.

La tarde del sábado traerá un torneo infantil de ajedrez (18 horas) y novillada con picadores (18.30 horas) en la Plaza de Toros. La Avenida de los Remedios se transformará en un gran "parque infantil" a partir de las 18 horas con ludoteca, hinchables y juegos. Los mayores, por su parte, tomarán su chocolatada en Las Huertas a las 19 horas.

Al caer la noche se escucharán el Salve Solemnísima a partir de las 22 horas en la Basílica Asunción de Nuestra Señora y el regreso del 'Flow Urban Fest' a partir de las 23 horas con Michael KDJ, Jesús Llanos DJ, Nacho Aguilar DJ y J. Perea DJ, Ayren DJ , DJ Mois y DJ PIlow. La Orquesta Horizon The Show será la encargada de hacer bailar a la Plaza del Pueblo hasta las 5 horas.

Colmenar Viejo cierra el fin de semana con un concierto de la banda de música en el parque Santiago Esteban Junquer, cabezudos y suelta de reses a las 10.30 horas. A las 13 y 18.30 horas espectáculos taurinos y a las 21.30 horas procesión principal. La noche la cerrarán la orquesta Malibú y el 'Mood Session by The Big Show' con DJ Goyo, Nacho Aguilar DJ, Vitrie Vitoli DJ, Carlos Chaparro DJ, Want Disturb B2B Defmann y Samba DJ.

LAS FIESTAS MÁS DEPORTIVAS DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Otro ayuntamiento madrileño que sigue disfrutando de sus fiestas patronales este fin de semana es San Sebastián de los Reyes. La programación también tendrá sitio para el deporte, sumando diez eventos deportivos, con fútbol, hockey, voleibol, balonmano, ajedrez y la "esperada" carrera Toro Style Run, que tendrá lugar el sábado 2 de septiembre.

El domingo a las 22.30 se producirá el pregón oficial de las fiestas, a cargo de las Peñas de la localidad, seguido de un "arrebato pirotécnico" y un castillo de fuegos artificiales. La noche la cerrarán la orquesta Euforia en la Plaza de la Constitución (00.30 horas) y DJ Nano en el anfiteatro Adolfo Conde (1 horas).

ENCIERROS, MÚSICA Y HUEVOS FRITOS EN ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo de Chavela sigue celebrando sus días grandes este sábado con un encierro a las 9 horas, seguido de una charanga a las 10.30 horas y una gincana en la Plaza de España a las 11.30 horas. La tarde estará protagonizada por la corrida de toros de las 18.30 horas y, al caer la noche, Tributo a Michael Jackson a las 23 horas, seguido de Rondón y Seguidillas (00.30 horas), orquesta La Mundial (01 horas) y macrodiscoteca a las 04 horas.

El domingo continuarán las actividades taurinas, como un nuevo encierro (9 horas), los encierros infantiles (11 horas) y la novillada con picadores (18.30 horas). A las 10 horas se celebrará el tradicional almuerzo de huevos fritos en la Plaza de España. El fin de semana en Robledo de Chavela lo cerrarán la orquesta Jelmi a las 23 horas y Rondón y Seguidillas a las 00.30 horas.

MAJORETTES Y CHOCOLATADA EN TITULCIA

Titulcia madruga este sábado para acudir a las 8 horas a la chocolatada en la Plaza Mayor, amenizada por la charanga La Amampola, seguida de un encierro a las 9.30 horas. Por la tarde, a las 18.45 horas, la música clásica de Vivalma Ensemble llenará la iglesia de Santa María Magdalena. La pólvora sonará en el municipio a las 23.59 horas(20 horas), y dará pie a las actuaciones de Merche (00.30 horas) y la macrodiscoteca (02 horas) en la Plaza Mayor.

El domingo estará marcado por los actos religiosos, con la Misa Mayor a las 12 horas, la procesión a las 20 horas y las subastas alas 20.45 horas. Rebeka Brown (00.30 horas) y la macrodiscoteca cerrarán el fin de semana en la Plaza Mayor.