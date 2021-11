La fotografía de Robert Capa en Peironcely 10 ya puede volver a verse en el Museo Reina Sofía

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fotografía que Robert Capa hizo de Peironcely 10 durante la Guerra Civil ya puede volver a verse en el Museo Reina Sofía como parte del nuevo diseño de su colección permanente, ha aplaudido la plataforma Salva Peironcely.

El pasado mes de octubre esta plataforma dirigió una carta al director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, solicitando la inclusión de la fotografía 'Children on street in front of a riddle building Peironcely 10' en la colección permanente.

Fue este jueves cuando el director daba respuesta a la carta comunicando que, antes de que llegara la solicitud de la plataforma, ya habían tomado esa decisión. La fotografía, expuesta en la sala 205.04 del museo, es una copia póstuma al autor y fue regalada en 1998 al Reina Sofía por el hermano del reportero gráfico, Cornell Capa, junto a otras imágenes de la Guerra Civil.

La plataforma cultural y ciudadana sí echa en falta que en la cartela que acompaña a la imagen "no incluya referencia alguna al lugar en el que Robert Capa la tomó, Peironcely 10, en noviembre de 1936".

Salva Peironcely ha adelantado que "el próximo 10 de diciembre se cumplirá el 85 aniversario de la primera publicación en la prensa internacional de esta fotografía que conmovió al mundo. Su exposición de nuevo en el Reina Sofí es el mejor regalo de cumpleaños que se podía esperar".