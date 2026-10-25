Francisco Martín dimite como delegado del Gobierno en Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda el delegado del Gobierno ha presentado el - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco Martín Aguirre ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en Madrid tres años y medio después de acceder al cargo y ahora en medio de la polémica por la acampada en la Puerta del Sol, sumado al desacuerdo de sindicatos policiales por sus críticas a las cargas en las manifestaciones por la Educación.

La dimisión la han confirmado fuentes socialistas consultadas por Europa Press. Martín deja ahora el cargo tras haber quedado hace apenas una semana fuera de las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Hasta su llegada a la Delegación del Gobierno Martín había ejercido como secretario general de la Presidencia, y antes de eso fue director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno (2020-2021) y director del Gabinete Técnico de la Secretaría General dela Presidencia del Gobierno (2018-2020), compaginando este cargo con el de consejero de Paradores.