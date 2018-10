Franco dice que "la ética se está desvinculando de la política" tras las acusaciones de Granados a Cifuentes

Publicado 12/02/2018 15:41:44 CET

PSOE-M pide comparecencia de la presidenta regional en Pleno o en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha sostenido este lunes que "la ética se está desvinculando de la política" tras las acusaciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que ha declarado este lunes en sede de la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP y ha pedido la comparecencia de la presidenta en Pleno de la Asamblea de Madrid o en la Comisión de Investigación sobe corrupción política.

"Ya está bien de este auténtico esperpento que se esta convirtiendo en pesadilla para todos los madrileños. No sé cuando llegara el día en que los ciudadanos de Madrid se levanten sin ninguna noticia que tenga que ver con la corrupción del PP en Madrid. Estamos asistiendo a un espectáculo lamentable donde la ética se está desvinculando de la política", ha lamentado Franco.

Así, el secretario general ha indicado que, al margen de la credibilidad que pueda tener Granados y la presunción de inocencia que los socialistas "defienden siempre", "es muy grave" la situación, porque, a su juicio, si se prueba que los populares se financiaron ilegalmente "se vería que compitieron con una ventaja en las elecciones autonómicas".

"Exigimos que se nos aclare todo cuanto antes y aquí. La propia presidenta tiene la oportunidad de oro para comparecer en Pleno o en la Comisión. Por la salud democrática le pediría que comparezca y que nos aclare todos los extremos de esta auténtica trama que tiene visos de parecerse a unas operaciones mafiosas", ha solicitado Franco.

Cifuentes ha defendido este lunes que no tiene "absolutamente nada que ocultar". El secretario general socialista ha indicado que "ya no saben a quién creer, ya que unos se acusan a otros". "Lo que exigimos es que se aclaren en sede parlamentaria y que la Justicia siga su camino pero que se aclare en la Asamblea de Madrid qué es lo que ha pasado. Estoy desando que llegue el día en que los madrileños no se levanten con un nuevo episodio de corrupción en la Comunidad de Madrid", ha concluido.

Franco ha asegurado esta mañana que desde su formación serán "muy duros exigiendo responsabilidades", porque los madrileños "necesitan instituciones limpias para creer en la política".

"Lo que está claro sobre esta cuestión es que hay muchísimas sospechas que paso a paso se irán confirmando y se irá demostrando que lo que olía a podrido desde hace mucho tiempo es porque verdaderamente se estaban pudriendo el cesto de las manzanas del PP de Madrid", ha señalado el socialista.