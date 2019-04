Franco (PSOE) pide a Podemos e IU que lleguen a un acuerdo para que los votos no se queden "en la basura"

Publicado 10/04/2019 10:29:56 CET

"No vamos a mercadear con puestos en un gobierno ni a repartirnos los sillones por temas partidistas", asegura

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha pedido a Podemos y Madrid en Pie, integrado por Izquierda Unida y la corriente de Anticapitalistas, que hagan por llegar a un acuerdo de cara al próximo 26 de mayo para evitar una mayor fragmentación a la izquierda y los votos no se queden "en la basura", como ocurrió, a su juicio, en 2015 con los que apostaron por Luis García Montero.

En una entrevista con Europa Press, Franco, al ser preguntado sobre si les afecta la fragmentación de la izquierda, ha señalado que espera que al final haya "un acuerdo" que permita que solo a la izquierda suya se sitúen dos grupos más, Más Madrid y Podemos e IU, porque ahora lo que hay "es una sopa de letras que confunde a los ciudadanos".

"Nuestra responsabilidad como partido socialista es mayor si cabe porque ahora mismo las personas que quieran cambiar el gobierno de Madrid saben que la única opción de izquierdas posible, sensata y que realmente puede cambiar las cosas y que va a solucionar problemas en vez de crearlos es el PSOE, y por eso insito en que nuestra responsabilidad es doble pero se nos abre un abanico de posibilidades muy grande", ha lanzado.

Sobre si han mantenido conversaciones con el resto de partidos de la izquierda para abordar esta cuestión, Franco ha admitido que sí, de carácter "informal" pero ha añadido, no obstante, que "no son quiénes" para solucionar "los problemas en casa ajena". "Lo sensato es lo que hacemos nosotros a mi modo de ver y otra cosa es la lucha de egos que puede haber en otras formaciones en la cual no quiero meterme", ha sostenido.

Así, el secretario general de los socialistas madrileños ha mostrado su "preocupación" por la división de la izquierda en este sentido y ha lamentado que hace cuatro años los socialistas no gobernaron por "unos miles de votos que se fueron a IU y se quedaron en la basura". A su parecer, esto "imposibilitó que en Madrid hubiera un gobierno socialista y que siguiera gobernando la derecha (PP y Cs)".

En cuanto a la última encuesta de Telemadrid, que sitúa a Vox como tercera fuerza política por delante de Ciudadanos, Franco ha insistido en que los sondeos solo "muestran tendencias" pero con lo que se queda de éstos es que la única fuerza que lleva una tendencia ascendente, además de la liderada por Santiago Abascal, es el PSOE.

"La entrada de Vox es preocupante porque algunos mensajes que está lanzando son claramente anticonstitucionales y eso sí es lo preocupante. Cualquier partido que concurra a las elecciones debe respetar la Constitución y si, entre todos, el día de mañana decidimos modificarla, que sea siguiendo los cauces que la propia Constitución establece", ha expuesto.

"GABILONDO NO ES RADICAL Y NO PACTARÍA CON SEPARATISTAS"

Asimismo, al ser preguntado por el 'veto' del candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, al aspirante socialista en la región, Ángel Gabilondo, para formar gobierno al considerarle "radical", Franco cree que con esas declaraciones el portavoz de la formación 'naranja' "se ha calificado a sí mismo"

"Tachar a Gabilondo de extremista o de querer pactar con separatistas cualquier persona inteligente no se lo cree", ha indicado, para añadir que el candidato socialista "puede tener algún defecto, porque perfecto no hay nadie" pero cree que para nada "es radical" y defiende que "él no pactaría nunca con separatistas".

Por otro lado, ha asegurado que Gabilondo no ha dicho "nunca" que quisiera subir los impuestos. "Lo que ha dicho es que hay que estudiar el sistema fiscal en la Comunidad, lo que hay que hacer es redistribuirlos bien", ha explicado.

Sobre si cabría la posibilidad de pudieran llegar a un entendimiento para llegar a acuerdos con la formación 'naranja' después de las elecciones, Franco ha asegurado que PSOE tiene "vocación de partido mayoritario" y después ya verán quién se acerca más a su programa y propuestas.

"No vamos a mercadear con puestos en un gobierno ni a repartirnos los sillones por temas partidistas, sino que buscaremos acuerdos que mejoren la vida de los madrileños, pero un acuerdo con la línea programática del PSOE", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que Gabilondo irá anunciando en los próximos días el programa del PSOE, que responderá a los "intereses y los problemas de los madrileños" ya que están contando con "mucha gente ajena al partido, expertos de todo tipo" para formar sus propuestas.

"Gabilondo no va a ser nunca un personaje histriónico y de generar titulares y nunca va a hacer promesas que no pueda cumplir. Creo humildemente que estamos preparados para gobernar la Comunidad e incrementar el número de gobiernos socialistas en la región", ha concluido.