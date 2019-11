Franco (PSOE) sobre la PNL para "ilegalizar" partidos separatistas: "Lo próximo qué va a ser ¿ilegalizar comunistas?"

Publicado 08/11/2019 11:46:03 CET

Asegura que están estudiando presentar un recurso de inconstitucionaldiad

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado este viernes que tiene "serias dudas" sobre la constitucionalidad de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada ayer en la Asamblea de Madrid con los votos a favor de PP, Cs y Vox, para que se ilegalicen "partidos separatistas que atenten contra la unidad de España.

"Tengo serias dudas sobre su constitucionalidad. Lo próximo qué va a ser, ¿ilegalizar ideas? ¿ilegalizar comunistas? Pretenden darle al Ejecutivo un arma muy poderosa y el ejecutivo no puede ilegalizar partidos porque eso es inconstitucional", ha expuesto Franco en rueda de prensa en la sede del PSOE-M.

En concreto, en la PNL también se pedía instar a la Unión Europea "que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas", remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional.

A su juicio, lo que se aprobó ayer es "un ataque al Estado de derecho" por lo que ha asegurado que están estudiando "la posibilidad de presentar un recurso de incosntitucionalidad porque roza lo inconstitucional".

Asimismo, ha defendido que son los primeros en "combatir las ideas separatistas" pero que esto debe hacerse "en base a la ley, con los votos en las urnas, democráticamente".

"No tenemos nada que ver con ellos y menos con los independentistas pero lo que no queremos es ilegalizar ideas. Es significativo el oportunismo que presenta la ultraderecha apoyada por las otras dos derechas, miedo me da que puedan formar gobierno en España a partir del próximo domingo", ha alertado.