Franco recuerda que la Policía "sin un mandato judicial adecuado" no puede "irrumpir" en las viviendas de la Cañada

El delegado del Gobierno pide "unidad" entre las administraciones competentes y no "eludir responsabilidades" presentando el problema como una cuestión exclusivamente de seguridad

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha recordado este lunes que la Policía Nacional "sin mandato judicial adecuado" no puede "irrumpir" en las viviendas, "aunque sean infraviviendas", de la Cañada Real Galiana.

Así lo ha remarcado al ser preguntado por la petición del Gobierno regional de que este Cuerpo intervenga en este enclave chabolista, ante lo que Franco ha destacado que se han realizado 20 intervenciones en los últimos nueve meses en la zona.

"Estamos en un Estado de Derecho (...) La Policía no va a conculcar derechos de las personas que viven ahí (...) Cuando se den las circunstancias, y se han dado, se ha actuado", ha incidido el delegado del Gobierno ante periodistas en el marco de en la presentación del libro 'El latido de Madrid' de Madridiario.

Los vecinos de la Cañada Real Galiana llevan más de dos meses con cortes del suministro de luz en la zona, una situación por la que se han manifestado frente a la Consejería de Vivienda y Administración Local, el Palacio de Cibeles y la Puerta del Sol.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que es la Delegación del Gobierno "quien tiene que actuar" y vinculó los cortes de luz con enganches ilegales al tendido eléctrico por cultivadores de marihuana.

Esta tarde, asociaciones del enclave mantendrán una reunión con José Manuel Franco para tratar de buscar una solución a un "problema complejo" y "poliédrico" como es este asentamiento, que discurre durante más de 14 kilómetros por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

Es por esta dificultad por la que el delegado de Gobierno entiende que tienen que "colaborar todas las instituciones implicadas" en este problema y "aportar cada uno lo mejor que sepa".

En este sentido ha remarcado que la situación de la Cañada no es "un problema solo de seguridad" sino que hay un aspecto "social gravísimo"; por lo que tiene que atajarse desde varios frentes, ante lo que Franco ha pedido no "provocar enfrentamientos entre instituciones" sino apostar por una "solución integral que pase por realojos, servicios sociales... no solo una línea policial".

"Sería fácil decir (sobre los realojos) que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, pero no voy a hacerlo. Lo que no podemos es eludir responsabilidades", ha planteado.