FRAVM lamenta que Ayuntamiento ponga foco en "salvar negocios" con terrazas y no "en garantizar salubridad"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, ha señalado que el Ayuntamiento de la capital "denota donde pone el ojo al salvar los negocios" con las medidas que ha tomado en torno a las terrazas y "no en garantizar las condiciones de salubridad" de los vecinos y vecinas.

Villalobos ha contestado así a Europa Press después de que la Comisión de Terrazas haya aprobado este viernes que podrán ampliarse echando mano de las bandas de aparcamiento y zonas terrizas anejas. También podrán ampliar el horario de apertura, que no afectará a las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), y se podrá hacer uso de música ambiente mientras no se superen los 80 decibelios.

Las medidas no son la respuesta a una ciudad "muy grande y diversa, con características muy diferentes", ha indicado el presidente de la FRAVM, que ha calificado estas resoluciones de "generalistas". Cree que no se han tenido en cuenta que en muchas calles de la ciudad las aceras son muy estrechas porque hasta ahora se ha dado prioridad al vehículo.

La Federación planteaba que la primera intervención que tendría que acometer el Ayuntamiento sería "ensanchar acerar y cortar calles para los peatones" y ya con el espacio sobrante se plantearía qué se podría hacer pensando en las terrazas.

La música es otra de las críticas que hace la Federación porque, en palabras de Villalobos, es "claramente una concesión, de las muchas, a los hosteleros". "Si nos dicen que tener música en la calle es lo que va a salvar a las terrazas es que confían poco en que la gente quiera ir a la hostelería", ha planteado.

"Todos los barrios queremos que los barrios sean lugares amables y que una parte importante de ellos son los comercios y la restauración pero no son los únicos", ha advertido Villalobos, que señala el matiz de que el Gobierno municipal hable de emergencia económica cuando ellos prefieren el concepto emergencia socioeconómica.

La FRAVM también lamenta que el Ayuntamiento no pusiera en igualdad de condiciones a hosteleros y vecinos dado que no ha convocado a la Mesa del Ocio, el espacio de concertación en el que se sentaba el Consistorio, el sector de la hostelería y las asociaciones vecinales. "Allí se tomaban decisiones y se comunicaban" a las entidades, no como ahora, con esta "política de hechos consumados" que da prioridad a los "lobbies" hosteleros.