Fuencarral cumple 75 años anexionado a Madrid con conciertos, visitas y una recreación histórica de la firma - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fuencarral cumple 75 años anexionado a Madrid y lo hace con una semana de celebraciones, a arrancar este sábado y hasta el día 24, con una programación que incluye desde conciertos, a mesas redondas, visitas guiadas a espacios emblemáticos del barrio, exposiciones o una recreación histórica de la firma.

Será este sábado cuando se dé el pistoletazo de salida a las celebraciones. A las 12 horas se presentará la semana conmemorativa con una entrega de placas de reconocimiento a entidades e instituciones de Fuencarral, además de descubrir el monolito dedicado a las fuencarraleras. Lo hará el concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, en la plaza de las Islas Azores.

Media hora después le tocará el turno al desfile previsto en la calle de Nuestra Señora de Valverde y Azores, donde se hará la recreación histórica de la firma del acta de anexión, a cargo de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814.

Oficialmente será el martes 20 cuando se cumpln 75 años de la anexión de Fuencarral a Madrid. Y no será el primer cumpleaños para el distrito de Fuencarral-El Pardo en 2026: El Pardo celebró el pasado marzo sus 75 años como parte de la capital.

Setenta y cinco años atrás, Fuencarral contaba con su propio Ayuntamiento entre un casco urbano entre campos de cultivo. El 20 de octubre de 1951 se formalizó la anexión de Fuencarral a Madrid dentro del proceso de expansión territorial que transformó la capital a mediados del siglo XX.

Para entonces su término municipal superaba los 54 kilómetros cuadrados y contaba con 16.698 habitantes repartidos, además de en el casco urbano, en núcleos como Peñagrande, Manoteras, Huerta del Obispo, El Goloso o Valdelatas.

En 1971 una reorganización administrativa de Madrid integró Fuencarral y El Pardo dentro de un mismo distrito y en 1987 quedó consolidada la denominación de Fuencarral-El Pardo, que continúa vigente, recoge el Diario municipal.