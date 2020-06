Fuenlabrada acusa a Ayuso de gobernar de "espaldas" a los municipios por no consensuar el cierre Metrosur

FUENLABRADA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "gobernar de espaldas a las ciudades del sur de Madrid" desde el inicio de la legislatura al no haber consensuado con éstas el cierre previsto de Metrosur durante el último trimestre del año para obras.

"El Gobierno regional ha decidido cerrar durante el último trimestre del año la línea de Metrosur y ni siquiera nos lo ha comunicado o se ha sentado con nosotros para elaborar un plan de movilidad", ha denunciado Ayala tras asegurar que el cierre de la línea después del verano y durante tres meses afectará a miles de vecinos del Sur, especialmente de Fuenlabrada, que será la ciudad más afectada por las obras anunciadas a través de los medios de comunicación.

"La Comunidad de Madrid no puede seguir gobernando de espaldas a las ciudades. Hay casi un millón de personas viviendo en los municipios afectados por Metrosur y no es de recibo que no se siente con los ayuntamientos para diseñar estrategias de movilidad", ha indicado Ayala, quien ha criticado que el ejecutivo regional "carezca por completo de un plan de movilidad y mucho menos esté dispuesto a trabajarlo de manera conjunta con los ayuntamientos".

Las obras se desarrollarán en la plataforma de vía entre las estaciones de Manuela Malasaña y Conservatorio de Metrosur, en el término municipal de Getafe, y contarán con un presupuesto de 12,5 millones de euros.

PROBLEMAS ACUMULADOS

En este sentido, el primer edil fuenlabreño ha mostrado asimismo su preocupación por el hecho de que esta línea de Metro acumule problemas diversos y haya sufrido ya varios cierres por obras en los últimos años.

"Pese a que aún no ha llegado a la mayoría de edad, Metrosur sufre unos achaques de salud que nos preocupan enormemente. El Gobierno regional debería dar algunas explicaciones", ha concluido Ayala.

El pasado mes de febrero, cuando se anunció que estas obras se llevarían a cabo en verano, el pleno de Fuenlabrada pidió a la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras un informe técnico que recogiese los trabajos a realizar en la línea de Metrosur producto de la mala proyección inicial de la obra. Desde su inauguración en el año 2003, la línea ha sufrido hasta 5 cierres por diferentes obras.