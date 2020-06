Funcionarios piden la dimisión de la juez decana de Madrid por reservar el 85% del parking a jueces, fiscales y letrados

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios judiciales han reclamado hoy la dimisión de la juez decana de Madrid, Mª Jesús del Barco, por lo que consideran un "injusto reparto" de las plazas de aparcamiento al estar reservadas en su mayoría para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

Decenas de empleados de la Administración de Justicia madrileña se han apostado esta mañana a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla para visibilizar su malestar. En su protesta han impedido la entrada al parking al grito de "para entrar hay que madrugar".

La concentración ha sido convocada por los sindicatos representativos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid (CSIF, STAJ, ASIJ, CC.OO. y UGT). Se suma a las caceroladas diarias que secundan los sindicatos en el interior de los juzgados madrileños.

Hace unas semanas, la decana de los jueces madrileños señaló a Europa Press que se debían "priorizar" los recursos al ser escasos e insistió en que las plazas son limitadas ya que no puede haber saturación en los parkings. Además, indicó que los jueces no pueden llegar tarde a los juicios.

Las sedes judiciales afectadas por un reparto que beneficia a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, en detrimento del resto de trabajadores de Justicia, son las de C/ Albarracín, Plaza de Castilla, C/ Poeta Joan Maragall, C/ Francisco Gervás y C/ Rosario Pino, entre otras.

Juan Carlos Ferreiro, coordinador de Justicia del sector autonómico de CSIF Madrid, ha señalado que los actos de protestas se producen por los últimos acuerdos gubernativos de la decana de los jueces madrileños en los que establece un reparto "desproporcionado" de plazas de parking para magistrados, fiscales, letrados y médicos forenses, que supondrán un 85 por ciento del cupo.

"Se hace teniendo en cuenta a un colectivo que abarca a 350 personas frente a uno que supone 1.400 funcionarios que apenas va a contar con unas 200 plazas, por lo que la desproporción es enorme y no lo compartimos que el criterio sea meramente corporativo", ha aseverado.

Desde CSIF se reivindica que el reparto se continúe realizando como hasta ahora por estricto orden de llegada a las sedes judiciales. Así, ha dicho que no se comparte que por pertenecer a "un cuerpo superior se tenga derecho a poder aparcar y tampoco comparte que esas proporciones sean adecuadas y se prime a cuerpos superiores sobre el resto de funcionarios".

Según el colectivo, la magistrada decana decidió reservar un elevado número de plazas de aparcamiento para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, sin tener en cuenta la necesidad de muchos funcionarios de justicia de usar el vehículo para desplazarse a su sede judicial por conciliación familiar o por ser personal de riesgo ante el Covid-19.

Por ello, la representación de los trabajadores en bloque, ante la decisión "elitista y partidista de la magistrada decana", primando de manera general a unos colectivos frente a otros y provocando una baja utilización del parking, con numerosas plazas vacías, sigue pidiendo públicamente su dimisión.

Los sindicatos denuncian que la magistrada decana "no sólo no ha querido reunirse con ellos y atender lo que es un clamor entre la mayoría de los trabajadores de las sedes judiciales, sino que ha decidido quitar más plazas de los trabajadores para reservarlas a otros colectivos como abogados y procuradores.

"Nos parece un auténtico despropósito que se reserven plazas para autónomos y entidades privadas que cobran unos honorarios a sus clientes, en perjuicio de la salud de los trabajadores para reducir la exposición al Covid-19", indican las organizaciones sindicales.