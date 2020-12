La Fundación Jiménez Díaz reduce en un 80% las esperas de sus pacientes de Oncología

"El objetivo no es otro que el paciente sienta que está recibiendo la mejor atención médica, con los mejores recursos tecnológicos", asegura el director del centro Juan Antonio Álvaro de la Parra

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jiménez Díaz a través del proyecto 'HOPE, Hospital de Día Personalizado ha cumplido su objetivo de reducir en más del 75% las esperas o "tiempos muertos" para recibir un tratamiento en el Hospital de Día Oncológico.

Según ha explicado el centro gestionado por Juan Antonio Álvaro de la Parra en un comunicado, con el fin de crear un modelo de atención basado en el confort y la agilidad con los máximos niveles de seguridad ha implementado esta unidad de práctica integrada, "teniendo muy presente el trabajo interdisciplinar y las ventajas de la innovación tecnológica, y situando al paciente en el centro del proceso de atención".

Frente a la organización del proceso tradicional que marca una trayectoria al paciente en la que este tiene que pasar por diferentes áreas asistenciales antes de recibir el tratamiento oncológico, en el HOPE son los profesionales sanitarios y el equipamiento clínico los que se movilizan en torno al paciente.

"MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CONFORT Y SEGURIDAD"

De esta forma, este último tiene una sola cita en el Hospital de Día, y en el mismo sillón en el que recibirá el tratamiento se le realiza la extracción, se comprueba la normalidad de los parámetros de la analítica y se evalúa, con los máximos estándares de seguridad, su estado clínico con carácter previo a la administración del tratamiento prescrito por el oncólogo.

Implementado en el Hospital de Día de la Fundación Jiménez Díaz, el "HOPE garantiza los máximos estándares de confort y seguridad del paciente".

Para ello, incorpora cuatro aspectos fundamentales: la estructuración de la recogida de datos clínicos en consonancia con la evidencia científica y los programas de calidad de mayor reconocimiento internacional y la estandarización del proceso a fin de reducir los errores derivados de la variabilidad individual; los sistemas point of care en el Hospital de Día para obtener los resultados del análisis de sangre en menos de 5 minutos; la automatización de la solicitud de prestaciones y las citaciones para unificar cuatro citas en una; y la integración del Portal del Paciente (aplicación de desarrollo propio) con la historia clínica electrónica, que permite al paciente comunicarse con el equipo médico o de enfermería desde dónde desee hacerlo y siempre que lo necesite.

El proyecto responde a los tres ejes estratégicos de la Fundación Jiménez Díaz: trabajar en prevención y mejorar la salud de los pacientes, optimizar su experiencia y proporcionarles los mejores y más humanizados cuidados, y hacer un uso responsable de los recursos.

"El objetivo no es otro que el paciente sienta que está recibiendo la mejor atención médica, con los mejores recursos tecnológicos y de la mano de los mejores profesionales, pero, además, pensando en que su experiencia en nuestro hospital sea la mejor posible, y con un trato humano diferencial", ha asegurado el director del centro, Juan Antonio Álvaro de la Parra.

Liderado por la especialista en Oncología Médica, la Dra. Cristina Caramés, el proyecto del Hospital de Día Personalizado ha sido galardonado, dentro de la categoría de 'Innovación Asistencial', en los Premios Quirónsalud, recientemente entregados por la Fundación Quirónsalud para reconocer proyectos innovadores que favorezcan la mejora de la práctica asistencial y la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario español.

"Nos preocupa no solo que se cure, sino que el tratamiento interfiera lo mínimo en su vida cotidiana", explica. El resultado de este esfuerzo conjunto y del desarrollo del proyecto "no puede ser más positivo", a juicio de la Dra. Caramés, ya que "no solo ya se ha logrado el objetivo de reducir el 75% de los tiempos de espera, sino que se ha mejorado hasta el 80% y se espera, a medida que el proyecto se consolide, poder acercarnos al 100%".

De cara al futuro, el HOPE incorporará un apoyo "a domicilio" estructurado e individualizado que facilitará al paciente información personalizada sobre recomendaciones de su autocuidado.

Entre otros aspectos, utilizarán herramientas PROMs, de medición de los resultados reportados por los pacientes, y PREMs, de medición de la experiencia vivida durante su proceso.

Además, se proporcionará al paciente información útil para manejar los posibles síntomas relacionados con su tratamiento y que, a través del Portal del Paciente, pueda informar a su equipo médico sobre algunos potencialmente graves, cuyo conocimiento en tiempo real permitirá a los facultativos responder a esa necesidad de forma precoz, anticipándose y evitando así complicaciones.