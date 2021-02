Gabilondo afea a Ayuso que lleve "dos años prorrogando Presupuestos"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "lleve dos años prorrogando los Presupuestos regionales" porque "no han hecho sus deberes".

"Con la situación tan difícil y excepcional que vivimos debería considerarlo urgente. Sin embargo, usted lleva dos años prorrogando presupuestos, ¿cree que eso es compatible con el impulso que necesitan las empresas, autónomos, trabajadores, familias, en definitiva, los ciudadanos de Madrid?", ha lanzado Gabilondo durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

A su juicio, "tras la ostentación inicial de un acuerdo entre las dos partes del Gobierno, en el que presentaron vacíamente que coincidían en la necesidad de coincidir", no se conocen "ni líneas generales, ni estrategias, ni un folio indicativo".

Por ello, ha lamentado que esta Comunidad sea "de las pocas que no han hecho sus deberes". "Su Gobierno lleva dos años fallando y, esta vez, la situación es crucial. Asuma su responsabilidad. Tener o no un presupuesto para 2021 es urgente para impulsar la economía de Madrid y apoyar socialmente a la ciudadanía, y tenerlo más allá de marzo lo hará tardío e ineficaz. No cabe esperar más", ha lanzado.