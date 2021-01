Gabilondo apunta que un acuerdo de Presupuestos "no es incorporarse a lo que el tripartito ha decidido"

No ve prioritario reducir gasto político, como pide Vox

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apuntado este lunes que un acuerdo de Presupuestos regionales no consiste en incorporarse "a lo que el tripartito ha decidido", en referencia a que esta tarde han mantenido una reunión el Gobierno de PP y Cs con Vox para comenzar las negociaciones de las cuentas autonómicas.

Esta mañana tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado, indicaban que el primer grupo con el que se reunirían para comenzar las negociaciones sería Vox, por ser su socio de investidura.

En una entrevista con la cadena 'Ser', recogida por Europa Press, Gabilondo ha trasladado que nadie del Gobierno regional le ha llamado para exponer las líneas principales del borrador de Presupuestos, que piensa que deben encaminarse a las propuestas aprobadas en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción, para el impulso social, la reactivación económica, social, educativa y sanitaria.

"Vox no quiso participar en ese proceso pero cuando llega el momento de hacer presupuestos se le cuenta como socio privilegiado. No comparto el planteamiento en absoluto", ha criticado el portavoz socialista.

Una de las 'líneas rojas' de Vox para dar su apoyo a las cuentas autonómicas es que haya una reducción del gasto político y de subvenciones a asociaciones, a las que llaman "chiringuitos". Para Gabilondo, esta "no es la base del asunto decisivo".

"Para nosotros eso no es una prioridad. No importa si son 13 o 9, sino que sean eficientes y que tengan claro el sistema y esté vinculado a propuestas. El objetivo no es quitar y poner ni desmantelar la administración. Lo decisivo es reforzar los servicios públicos", ha sostenido.

No obstante, el líder de la oposición en Madrid se ha mostrado dispuesto a "escuchar" y a buscar acuerdos, aunque considera que un acuerdo no es que se incorporen los demás grupos a lo que "el tripartito ha decidido" y dar "apuntes".

Sobre si en un futuro cree que el PSOE podría tener "una aventura política" con Cs, Gabilondo ha indicado que no se cierra a tener ningún encuentro con otros grupos porque considera que su obligación es "construir alternativas en Madrid, pero sin ratificar modelos ya existentes".