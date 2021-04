Gabilondo justifica el giro hacia Pablo Iglesias porque Cs ha vuelto a apostar por Ayuso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este jueves que comienza "una nueva orientación propiciada por el no de Ciudadanos" y ha hecho una llamada a todas las fuerzas de izquierda para acabar con el 'Gobierno de Colón'.

En un acto de campaña en Alcalá de Henares, Gabilondo ha comentado el primer debate entre los seis candidatos que tuvo lugar ayer en Telemadrid donde entendió que Cs "volvía a optar por el PP y por que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta". "Hasta aquí llegan todos nuestros intentos por llegar a aproximaciones. Seguiremos con las dos manos en todas las direcciones pero esto significa un cambio importante", ha lanzado.

Así, Gabilondo ha vuelto a llamar a los votantes de Cs para ver si ellos quieren volver apoyar a este Gobierno de Ayuso o prefieren uno "progresista y limpio". En este punto, ha llamado a todos los progresistas, democráticas y a "toda la izquierda" para "parar el Gobierno de Colón".

"Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno para frenar la foto de Colón. Pablo, querido Pablo. Si nosotros tenemos una mayoría como tenemos que tener y como muestran esas encuestas espero tu apoyo y la posibilidad de poner un dique de contención de frenar al Gobierno de Colón", ha insistido al 'morado'.

De nuevo, ha recordado que quedan 11 días para esto y es por ello que ayer y hoy ha hecho esta "llamada explícita" a Iglesias, para que la izquierda se movilice y responder a la demanda ciudadana, aunque no lo entiende "como un giro".

No obstante, ha insistido en que no quiere "extremismos" ni "posiciones de confrontación" y ha matizado que él ahora no está "formando el gobierno", sino pidiendo "el apoyo para lograr un cambio en Madrid".

En cuanto a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que abre la puerta a una mayoría de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, el candidato socialista ha reconocido que es algo que le anima, porque parece que "la cosa está empatada" pero que lo determinante son "las votaciones" el próximo 4 de mayo.