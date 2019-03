Gabilondo cree que las personas propuestas por PSOE Federal para sus listas serán “valiosas” y aboga por “esperar”

Publicado 19/03/2019 14:20:42 CET

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato de este partido a la Comunidad, Ángel Gabilondo, ha señalado este martes que cree que "no es el momento" de hablar de las personas que irán en su lista a las elecciones autonómicas, hasta que finalicen "todos los procedimientos", pero que lo que los nombres que se propongan desde el Federal serán "valiosos".

Así lo ha expuesto Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre la información de 'El País' sobre que el PSOE Federal se inclina por que acompañen a Gabilondo en la Comunidad la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes y el hijo del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, Quico Tomàs y Valiente.

"Nosotros trabajamos conjuntamente pero no me limito a ser una correa de transmisión de lo que dice el PSOE federal, a quien respeto absolutamente, y no es el momento de decir ningún nombre porque respeto absolutamente los procedimientos y significan que se tienen que pronunciar las agrupaciones y tiene que hacerse una valoración de los nombres que puedan allí debatirse y luego aprobarlo un comité ejecutivo y luego ya contestaré si me parece bien o mal", ha sostenido.

No obstante, Gabilondo ha asegurado que no siente "ninguna imposición", y que "no habrá problemas". "Si lo han dicho desde la federal serán nombres valiosos para estar en alguna lista, esos y otros", ha defendido.

En cuanto a que el número dos en las listas socialistas del Senado vaya a ser finalmente el secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, en lugar del concejal del PSOE Antonio Miguel Carmona o el vicepresidente segundo de la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla, Gabilondo ha indicado que no entra "en asuntos orgánicos". "Tengo respeto por las personas y los procedimientos", ha zanjado.