Gabilondo cree que Vox se ha hecho "una enmienda a la totalidad" a sí mismo con sus propuestas a Cs y PP

Publicado 27/06/2019 12:39:00 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este jueves que Vox se ha hecho a sí mismo "una enmienda a la totalidad" con las propuestas que lanzó ayer a Ciudadanos y PP para apoyar un gobierno, porque "muestra la inviabilidad para lograr la regeneración".

En rueda de prensa en el Parlamento madrileño, Gabilondo, tras mantener una reunión de una hora con el candidato de Más Madrid a la Asamblea, Íñigo Errejón, ha criticado que las propuestas de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a PP y Ciudadanos, "ponen en cuestión" los derechos y libertades" de las personas y, a su juicio, no tienen el objetivo de "regenerar, dar estabilidad y cambiar".

"Las personas se dividen en personas y personas, no hay más divisiones. No hay personas ilegales, hay personas en situación de ilegalidad. Ningún ser humano es superior a otro y quiero saber si estos valores han cambiado porque vienen otros tiempos. Si sigue siendo verdad no se puede hacer un acuerdo con Vox para el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha señalado.