Gabilondo defiende los centros de educación especial y más atención personalizada en todos los centros

Publicado 25/04/2019 15:17:39 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apostado este jueves por mantener los centros de educación especial y destinar más recursos para garantizar una atención personalizada en todos los centros.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid).

Gabilondo ha destacado que las personas con discapacidad son "personas de pleno derecho, con necesidades, como todos, con capacidades, como todos, unas sí y otras no, unas más que otras, como nos pasa a todos". "Lo que hay que hacer es identificar esas capacidades y vincularlas a la realidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país", ha afirmado.

Gabilondo se ha comprometido a tener en cuenta a las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad si consigue "la máxima responsabilidad" de la Comunidad de Madrid así como a trabajar en favor de la "autonomía".

Para ello, ha apostado por la "accesibilidad" no solo física sino también en lo que respecta a la educación y al trabajo, ámbitos en los que ha defendido la "plena incorporación".

"Hacen falta centros de educación especial, eso no significa que no hacen falta muchos más recursos, mucha más atención personalizada en todos los centros, la máxima inclusión posible, no desviar a un centro de educación especial a personas que si tuvieran una enseñanza más personalizada y con mejores recursos podrían estar en un ámbito distinto", ha dicho Gabilondo, quien ha recalcado que no es partidario de cerrar los centros de educación especial.

Por otro lado, ha reivindicado un mayor espacio para las personas con discapacidad en la contratación pública, así como vincular las capacidades de las personas con discapacidad a la empresas.