Gabilondo defiende que tras las elecciones buscará "aglutinar a todas las fuerzas" porque tiene "objetivo de gobernar"

Publicado 24/02/2019 13:36:17 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato a la Presidencia regional, Ángel Gabilondo, ha defendido este domingo que tras las elecciones de mayo buscará "aglutinar todas las fuerzas" porque encabeza un proyecto "con objetivo de gobernar, de construir un Madrid que tiene muchas posibilidades que están sin explotar y sin explorar".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en un simulacro electoral dirigido a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, Gabilondo ha incidido en que quiere "abrir, incorporar y sumar personas" para construir una región distinta de la que hay ahora.

"No excluyo a nadie, de entrada lo que veo es que coincidido más con aquellos que creen que hay situaciones de emergencia social, con quienes creen que las políticas públicas son decisivas, la lucha contra la desigualdad es clave o que la vivienda o la movilidad son factores determinantes", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, ha defendido que quien vaya en esa dirección es su "aliado". Así, ha puesto de manifiesto que a quien quiera eso no le van a preguntar que votó la vez pasada.

En cuanto a las encuestas, el socialista ha señalado que cambian mucho las cosas y no ha querido mostrarse "triunfalista" porque a veces se producen empates técnicos. Aunque, sí ha destacado que a él como aspirante estas le dan "una mejor valoración". "Yo creo que no pinta mal pero no me confío en absoluto. Coherencia, trabajo y respeto", ha dicho.