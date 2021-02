Gabilondo dice no tener confirmado que vaya a ser Defensor del Pueblo y asegura estar trabajando para los madrileños

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este martes en que nadie le ha confirmado que él vaya a ser Defensor del Pueblo y ha asegurado que ahora lo único que sí tiene confirmado es que está trabajando para la ciudadanía madrileña.

"Yo no tengo confirmado que yo vaya a ser Defensor del Pueblo. En este momento se está hablando, hay informaciones pero, a día de hoy, yo no he recibido ninguna comunicación al respecto", ha sostenido Gabilondo, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Lo que sí tiene confirmado por el momento, ha dicho el portavoz, es que está en la Asamblea de Madrid "trabajando con todos los diputados" y con toda su voluntad para "dar respuesta a los problemas de la ciudadanía de Madrid".

Al ser preguntado sobre posibles sustitutos, como su portavoz adjunto, José Cepeda, en caso de que se fuera al Defensor del Pueblo, Gabilondo ha indicado que no es partidario de "quemar las naves antes de llegar a puerto". "No sé quién puede venir después de mí; dado el hecho de que yo no me he ido y estoy aquí. En nuestro grupo hay valía y no voy a descalificar en modo alguno las propuestas que se puedan hacer aquí", ha zanjado el líder de la oposición.