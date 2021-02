Gabilondo muestra su condena "sin paliativos" a la violencia y disturbios de ayer en Sol

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado este jueves su condena "sin paliativos" a la violencia y los disturbios que tuvieron lugar ayer en la concentración celebrada en la Puerta del Sol para pedir la liberación del rapero Pablo Hasel.

"He llamado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid (José Manuel Franco) para interesarme por los heridos y mostrar también solidaridad con los trabajos que se realizan desde ese Delegación y me ha señalado que no había ninguno grave", ha detallado en declaraciones a los medios en su entrada al Pleno de la Asamblea de Madrid.

El portavoz socialista ha subrayado que existen "otros debates" pero que pone "punto y a parte" ya que considera que relacionar una cosa con otra es "desafortunado". En esta línea, ha destacado el debate en torno a la libertad de expresión en España y la necesidad de "revisar seriamente" la legislación al respecto y sobre la importancia en el ámbito de las artes de que haya una libertad de expresión "contundente".

Sin embargo, ha señalado que relacionar un tema con otro "vendría a ser como justificar en nombre de una reforma que probablemente ha de hacerse para consolidar más fuertemente la libertad de expresión", que asegura que no está "puesta en cuestión" pero sí necesita actualizarse.

"Pero repito no hay ninguna manera de poder justificar y yo no quiero hacerlo sino al contrario, quiero condenar explícitamente la violencia y los disturbios de ayer que me parecen absolutamente injustificables por ninguna razón", ha apostillado, a lo que ha añadido que no es "partidario" de que se aliente ningún acontecimiento relacionado con la violencia.