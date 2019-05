Gabilondo no quiere confiarse de cara a las elecciones autonómicas y empieza la campaña "con rigor y seriedad"

Publicado 29/04/2019 15:05:13 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que por el momento no quiere confiarse de cara a las elecciones autonómicas tras el buen resultado del PSOE en las elecciones generales y ha apostado por "hacer las cosas bien" y "empezar la campaña con todo el rigor y la seriedad".

En declaraciones a los periodistas después de visitar el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, Gabilondo ha señalado que no solo se trata de a partir de ahora ver con quién sumar o cuantificar y con quién configurar un gobierno, si no de contrastar programas y prioridades.

A su juicio, los resultados de las elecciones generales demuestran que los ciudadanos apuestan por no querer "renunciar a los derechos y libertades" y que quieren "progresar y transformarse en una dirección de resolver los problemas de los ciudadanos.

En cuanto a quién preferiría en un gobierno si a Ciudadanos o a Podemos, el candidato socialista ha asegurado que él no es una persona que "excluya a nadie" pero se centra en apostar por un proyecto de transformación y las alianzas se harán en ese sentido.

"Madrid después de 24 años necesita un proyecto de reforma, transformación y cambio. No me conformo con que la Comunidad sea la más rica y próspera, porque no se pueden abandonar las políticas sociales y prefiero que todas estén en esa misma línea y la experiencia en esta Comunidad es que los cuatro presupuestos del PP han sido apoyados por Cs. Si se cambia esa orientación todo aquel que quiera transformar no lo excluyo", ha lanzado.