Gabilondo reprocha la falta de presupuesto regional que lleva al Ejecutivo regional a la "parálisis"

Publicado 19/12/2019 11:07:17 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que la falta de presupuestos ha sumido a la región en la "parálisis" y ha afeado la tendencia "exculpatoria" del Ejecutivo regional en "echar siempre" la culpa al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el parlamentario socialista ha asegurado que la región requiere de unos presupuestos "vertebrados" y que el Gobierno autonómico no dispone de mayoría en la cámara regional, por lo que debe "buscar alianzas".

"No tener presupuestos perjudica a la ciudadanía", ha remachado Gabilondo para recalcar que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid "siempre" recurre a echar la culpa al Gobierno central pero no aborda sus obligaciones. "No hay proyecto, no hay presupuesto y hay mucha exculpación", ha ahondado.

Gabilondo ha recalcado que el curso político "no está rentabilizado social ni políticamente" y que se "hay muchos planes pero no hay proyecto". Aparte, ha lamentado que se acometan muchas modificaciones presupuestarios, que en algunos casos llegan al 70 por ciento, y que no permiten saber si las partidas se están ejecutando o si hay planes que "desaparecen".