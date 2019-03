Gabilondo respalda negociar con los independentistas dentro de la Constitución

Publicado 20/03/2019 11:36:44 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado a favor de negociar con los independentistas si fuera necesario para formar gobierno dentro de la Constitución.

"Todo lo que quiera hacerse ha de hacerse dentro de la Constitución y de las leyes, en ese marco tenemos que hablar todos", ha aseverado Gabilondo en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que la Constitución y las leyes "son la expresión de la voluntad popular" para recalcar que no cree "en ninguna voluntad popular que no pase por la Constitución y por las leyes".

"Yo creo que no va a sacar nadie mayoría absoluta, entonces tendremos que hablar, pero tendremos que hablar con quienes no piensan como nosotros", ha afirmado, para agregar que el PSOE tendría que hablar "con todos" y "si no quieren hablar con el PSOE que sea porque ellos no quieren".

Por otro lado, ha calificado de "inquietante" la incorporación de generales retirados a las listas de Vox como "liderazgos salvíficos" y ha criticado "que alguien quiera patrimonializar el alma de España".

"En la democracia no necesitamos salvadores, necesitamos gente que gestione y represente bien la pluralidad de nuestro país", ha afirmado. "Yo también me siento español aunque no sea general retirado", ha zanjado.