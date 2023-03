García afea a Ayuso que haga "chistecitos" como un abusón sobre personas trans y ella critica que se manoseen derechos

Mónica García en el Pleno de la Asamblea de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha afeado a la presidenta de la Comunidad que haga "chistecitos" al nivel "de cualquier matón o abusón" sobre las personas trans y ella ha criticado que desde la izquierda se estén "manoseando" los derechos de este colectivo.

Este rifirrafe se ha producido en el Pleno de la Asamblea después de que esta misma semana la jefa del Ejecutivo madrileño ironizase con un posible cambio de sexo de sus consejeros para cumplir la ley de paridad.

"Usted es libre de que le gusten más o menos las leyes, el Orgullo, las personas trans... pero no le consiento, lo que no le vamos a consentir es que usted se ría de ellos, que se ría de los madrileños, porque usted no es Arévalo haciendo chistesitos de mariquitas. Usted es la presidenta de la Comunidad y todos los madrileños y una presidenta no insulta, no odia, no se burla y una presidenta guarda respeto o se va", ha lanzado García durante la sesión de control.

Para la líder de la oposición, el "chistecito de Enrique o Enriqueta está al nivel de cualquier matón o abusón que hace bullying en el patio de un colegio". Considera que "no solo es ridículo y miserable" sino que además cree que le va a perseguir durante toda su carrera. "Aprovecha y rectifique aunque solo sea para que usted no se dé vergüenza ajena a sí misma en el futuro", ha espetado.

A estas palabras, ha contestado la presidenta madrileña quien ha sostenido que "los únicos que están manoseando los derechos de los trans" son los partidos de izquierda. Para Ayuso, es ridículo que se pueda salir del Pleno y cambiar el nombre. Cree que esto va "contra la mujer y empuja a muchas adolescentes a procesos que van a arrastrar el resto de su vida" y ha tachado de "impresentable el daño que se le están haciendo".