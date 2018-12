Garrido a Casado: "A veces ocurren acontecimientos inesperados pero surgen las personas adecuadas"

Publicado 20/12/2018 21:39:15 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha destacado este jueves la "ilusión" que despierta el proyecto del presidente del PP, Pablo Casado, y ha ensalzado su "valentía" al dar un paso adelante para liderar el partido. "A veces ocurren acontecimientos inesperados, que os voy a contar yo, pero surgen las personas adecuadas", ha indicado.

Garrido, que ha intervenido en la cena de Navidad del PP de Madrid después del portavoz del PP en el Consistorio de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y que no ha hecho ningún alusión directa a que el partido en la región sigue aún sin candidatos, ha indicado que hay que poner "una nota de futuro" porque aunque tienen un "gran presente", también es importante el futuro.

Tras destacar que pueden surgir circunstancias no esperadas, ha añadido que también pasan "cosas muy buenas, personas adecuadas en momentos adecuados". "Pablo, tu eres la persona adecuada en el momento adecuado", ha reiterado, para destacar que en la vida y la política son para ser "valientes" y que él lo ha sido dando el paso.

En su discurso en el polideportivo Magariños, Garrido ha recalcado la "juventud, fuerza y principios" de Casado, quien, a su parecer, tiene "las ideas claras" y carece de complejos para defenderlas. Para el presidente regional, lidera un proyecto "que es el mejor para España" y que permitirá que el PP vuelva a ganar las elecciones. "Te atreviste a dar el paso, y el mundo, es para los valientes", ha lanzado.

También el dirigente madrileño ha tenido palabras para los afiliados del PP, un partido en el que lleva militando desde hace 27 años, a los que ha indicado que tienen motivos para mostrar su "orgullo" por pertenecer a la formación por su "trayectoria y su historia de servicio público" así como por haber sido liderados por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, "que tanto han hecho por España".

"NO LECCIONES DE CENTRISMO"

Asimismo, Garrido ha sostenido que son "un partido de Gobierno", que sabe quién son sus adversarios y sus valores por lo que nadie puede darles "lecciones de nada". En este momento, se ha referido al presidente de la fundación Libertad y Concordia, Adolfo Suárez Illana, que también suena como posible candidato para Madrid, para subrayar que nadie se las dará tampoco de "centrismo".

Y es que, el PP, es para el jefe del Ejecutivo autonómico, un partido "que recoge el legado de la moderación, de defensa de los intereses generales de España y de sentido de Estado del centro derecha español". "Y yo te digo, querido Adolfo, querido compañero, que si tu padre estuviera entre nosotros, estoy seguro de que militaría en el PP", ha clamado.

Garrido cree que el rival "es la izquierda" y por ello considera que no se debe "mirar hacia otro lado ni dejar de analizar sus políticas". Para él, el PSOE es "un partido secuestrado por la ambición personal de Pedro Sánchez que no ha dudado en vender su alma al diablo de los separatistas, herederos de Batasuna y radicales de todo tipo, con tal de seguir cinco minutos más en Moncloa". El Gobierno de Sánchez, para el dirigente, "cada día que gobierna ridiculiza a España" y avergüenza a los españoles.

"LA DERECHA VALIENTE"

Por ello, el presidente regional ha pedido "respeto" para el PP así como que no se les catalogue ni se les adjetive gratuitamente. "Somos la derecha valiente que no lanza soflamas populistas ni cantos de sirena, que suenan bien pero que son imposibles de cumplir. Somos la derecha valiente que defiende a España en Europa y en España. Somos la derecha a la que no le tembló el pulso para destituir a un presidente golpista que quería romper España. Somos la derecha valiente que se ha dejado tantos y tantos militantes muertos a manos de los terroristas", ha remarcado.

Para Garrido, "la sangre" de sus compañeros asesinados "tiñe los colores de la bandera de España, que el PP lleva en su corazón". Por ello, "lecciones al PP sobre el amor a España, la defensa de sus símbolos y su unidad, ninguna, "ni de aquí ni de allí".

DEFIENDE A MADRID COMO "TIERRA DE LIBERTAD"

En cuanto a la Comunidad, en su intervención, el dirigente autonómico ha asegurado que la región es "tierra de libertad y de solidaridad con el resto de España, donde se crea más empleo y se disfruta de los mejores servicios públicos, el lugar en el que se apoya a la familia con medidas concretas o con los impuestos más bajos". "¡Y todavía más bajos desde el próximo año, porque los vamos a volver a bajar!", ha lanzado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que estos son los resultados de los sucesivos gobierno del PP en Madrid así como la diferencia entre su formación y los demás porque, mientras "unos solo tienen palabras vacías", otros tienen "hechos concretos".