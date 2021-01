Giménez cree que la Comunidad es "un poco Braveheart" y lo demuestra con los mil millones del plan de rescate

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, cree que la Comunidad de Madrid es "un poco Braveheart" y lo demuestra con los mil millones del plan de rescate ciudadano propuesto, "el más ambicioso de la historia" de la región.

De esos mil millones, como ha concretado en una entrevista en 'Intereconomía', recogida por Europa Press, 600 se destinarán a pymes, autónomos, trabajadores, formación e innovación, con 85 millones de ayudas directas a la hostelería y el turismo.

Los otros 400 irán dirigidos a las familias y confía en que el plan pueda ser recogido en los presupuestos regionales, pero para eso "habrá que ver si el resto de grupos, empezando por Vox, están dispuestos a respaldar ellos también a la sociedad madrileña".

"ESPAÑA COMO ÚNICO PAÍS SIN AYUDAS DIRECTAS"

El consejero ha diagnosticado que lo que sufre la economía madrileña es un "shock de oferta, que trae causa en el BOE". "¿Cuánto tiempo hace que (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez no se lee el BOE? Porque España es el único país en el que no ha habido ayuda directa a los actores económicos, restauradores, comerciantes, que no han podido levantar su persiana porque se les ha prohibido", ha reprochado Giménez.

En cuanto al impacto económico de la borrasca 'Filomena', Giménez ha llamado a la prudencia y por eso no se ha atrevido a adelantar una cifra aunque es evidente que ha sido "considerable", con una reducción de la actividad del transporte del 60 por ciento y de hasta el 84 en el caso del comercio durante los primeros días. Tampoco ha obviado que el sector agropecuario ha sido uno de los más golpeados.

La declaración de la zona catastrófica "es una buena noticia" y le ha llevado a "celebrar la sensibilidad mostrada por el Consejo de Ministros", aunque tampoco ha olvidado que dicha norma "establece que el alcance de las ayudas en el ámbito de las empresas es muy limitado" ya que, por ejemplo, no permite alcanzar el lucro cesante si es superior a 9.200 euros.