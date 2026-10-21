Gobierno de Ayuso denuncia "tacticismo político" de delegado impidiendo a Policía "hacer su trabajo" y exige su dimisión

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha denunciado este miércoles el "tacticismo político" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, impidiendo a la Policía "hacer su trabajo" y ha exigido su dimisión al considerar que lo que está fomentando es "intolerable".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado previamente en la Sala Canal de Isabel II, el consejero ha puesto el foco en las protestas de la última semana en la que se ha podido ver "la amenaza de la extrema izquierda" al afirmar que 'no habrá paz en las calles" con un delegado del Gobierno "que impide a la policía hacer su trabajo por medio de tacticismo político y atendiendo a la voz de su amo", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Considera que lo que se está viendo en otros países europeos, como Francia o Portugal, es "una advertencia de lo que quieren que pase en Madrid", algo que no van a dejar de denunciar, además de volver a insistir en la retirada de la acampada "ilegal" de la Puerta del Sol que deje ser "desalojada", además de detener a la "minoría violenta" en las concentraciones.

"La Policía debe tener órdenes precisas y los medios para garantizar la ley y el orden en las calles de Madrid. Es intolerable que el delegado trate de descargar toda su incapacidad sobre la Policía abriendo investigaciones", ha señalado, tras las cargas policiales en un escrache a la presidenta madrileña en el Palacio de Santoña.