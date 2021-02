Gobierno municipal descarta generadores en Cañada porque es solución provisional que no garantiza un suministro continuo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid, Laura Castaños, ha descartado que se vayan a llevar generadores a la Cañada Real porque se trataría de una solución provisional que no garantizaría un suministro continuo de luz.

Esto, como ha remarcado la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez, iría contra lo aprobado por unanimidad en el Pleno de Cibeles del mes de octubre, cuando se dio luz verde por unanimidad de todos los grupos a habilitar soluciones de emergencia, como generadores provisionales, para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real.

La edil de Más Madrid ha recordado al área en la comisión del ramo que son competentes en materia social y que "el derecho a la luz es un derecho social". También ha criticado al Gobierno municipal de no sostener en informe alguno que los generadores no son adecuados.

"Lo que más unidad genera es respetar derechos, lo que ha roto el consenso en la Cañada es la política que ustedes sustentan de que no haya electricidad", ha afeado a la bancada del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Castaño ha replicado que es la empresa suministradora la que informa de que la "única causa" de que no haya luz es la "sobrecarga en la red, a pesar de los intentos diarios de restablecer el suministro".

"No es una sobrecarga puntual sino continua e incontrolada. Hay que bajar los consumos al nivel doméstico como hasta ahora. Ofrecemos colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las investigaciones policiales para bajar los niveles de consumo", ha añadido.

Castaños ha destacado que se valoró la opción de los generadores pero los técnicos consultados les trasladaron que un problema estructural no puede resolverse con soluciones provisionales, "que no garantizarán luz los siete días. Además ha unido que las familias se quejan del ruido de los generadores y de los olores de la gasolina, cuyo cálculo además "no haría viable esta opción".