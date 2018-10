González afirma que el PSM ha hecho "dejación de sus responsabilidades" y los madrileños se lo demandarán

Actualizado 02/05/2009 17:41:53 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, afirmó hoy en relación a la ausencia del PSM en los actos institucionales de conmemoración del Dos de Mayo que este partido "ha hecho dejación de sus responsabilidades" y que, por tanto, los madrileños se lo demandarán.

En declaraciones a Europa Press, González aseguró que esta ausencia "es una equivocación en la que insisten de manera reiterada", y recordó que estos festejos son "la fiesta de la Comunidad", por tanto, las instituciones madrileñas "están por encima de las discrepancias políticas".

"Cuando uno tiene una discrepancia política la debate en los foros políticos, pero después se mantiene en las instituciones, porque para eso les han elegido los madrileños, y cuando uno no está aquí y hace dejación de esa responsabilidad, estoy seguro que los madrileños se lo demandarán", afirmó González.

Por su parte, el portavoz 'popular' en el Parlamento autonómico, David Pérez, calificó la situación de "lamentable", aunque recordó que "nadie les va a echar de menos". "Nadie les va a echar de menos, ahora bien, creo que ellos, por lo que representan, deberían estar porque es un acto de todos los madrileños y no es un acto ni político, ni de ningún partido ni de la presidenta", aseguró.

Además, señaló que "no tiene ningún sentido faltar al respeto a los madrileños", y que el PSM "tiene que volver a las instituciones". "El PSM no puede estar al margen de las instituciones, ni adoptar una postura de permanente boicot, porque eso no es lo que se espera de un partido de la importancia del PSOE. Al contrario, lo que se espera de él es responsabilidad y respeto institucional, que hoy han incumplido gravísimamente", apostilló en declaraciones a Europa Press.

Por otra parte, recalcó el carácter de "celebración" de la jornada de hoy. "Hoy es una jornada para la celebración de todos los madrileños, con la que se celebra una fecha importante, y es nuestra reafirmación como nación, nuestra personalidad como país que lucha por su libertad".

Asimismo, dijo sentirse "muy contento" ante la participación de la sociedad madrileña en los festejos, y recordó que también se ha podido reconocer a personas e instituciones que se han caracterizado "por su aportación a la sociedad". "Este es un día muy importante, se celebra el Dos de Mayo, se reconoce el trabajo de las personas que lo han dado todo por su país, y ahora se celebra con alcaldes, concejales y asociaciones, lo que es una gran oportunidad de poder hablar con todos y celebrar la fecha", añadió.

Por su parte, el coordinador general de IU-Madrid, Gregorio Gordo, quien asistió por primera vez a este acto como líder de Izquierda Unida de Madrid, precisó que su presencia la hacía e representación de su partido y en ningún momento en representación de la oposición, en relación a la ausencia del PSM en los actos institucionales.

En esta misma línea se mostró la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, quien afirmó que a pesar de que su postura está "confrontada de forma muy clara con el PP", debían asistir en representación del partido, y no "valorar las decisiones de los demás". Además, hizo una pequeña valoración de la jornada afirmando que estos actos "conmemoran el Día oficial de la Comunidad y reconocen a personas distintas, plurales y diferentes su trabajo en la región".