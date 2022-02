González dice "basta" a "barbaridades" de Dancausa, a quien pide "ejercer responsabilidad y admitir los errores"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha dicho "basta" a las "barbaridades" que en su opinión ha vertido este jueves en el Pleno de la Asamblea la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, sobre las tres menores tuteladas por la Comunidad obligadas a prostituirse, y le ha pedido "ejercer su responsabilidad y admitir que ha habido errores".

"Son menores tuteladas por la Comunidad. Policía y Guardia Civil hacen un trabajo impecable. Si todos hacen un trabajo impecable, que la Comunidad dé ejemplo y ejerza su responsabilidad, admita que ha habido errores, y dejen de mirar a la delegada del Gobierno como responsable de algo que no es", ha indicado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

La consejera había asegurado este tarde sobre la 'Operación Sana' que "no hay caso" en Madrid porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro.

Durante su comparecencia en la Asamblea, Dancausa ha señalado que esta operación policial que terminó con 37 detenidos y 10 menores tuteladas se trata de un caso de víctimas de explotación "pero no un caso de explotación sexual de menores tutelados".

Para González, la intervención de la consejera es lo mismo que el PP lleva a cabo en las instituciones, esto es, "la culpa es del cha-cha-cha, menos de ellos". "Que haga la auditoría, que mejore protocolos, que haga lo que tenga que hacer, no me meto en su responsabilidad. Ya que no ayuda, que no moleste", ha instado.

Ha recordado a continuación que "hoy hace un mes desde que se levantó el secreto de actuaciones por parte del juez" y hoy ha visto en la Asamblea "tremendo bochorno". "Después de lo que he oído, basta, basta", ha lanzado.

"Aquí no hay ningún lío, no han tenido la responsabilidad de proteger a las menores que tienen en sus centros, que han sido obligadas a prostituirse por una mafia peligrosa. Salieron el 3 de enero a decir que no eran suyas, luego que tres, ahora que cinco. Pero la culpa la tenemos todos menos la consejera y la Comunidad", ha remachado.

Además, ha aseverado que "la Fiscalía aún espera que la Consejería responda a sus requerimientos para el mes de abril" pero, ha ironizado, "la culpa la tiene todo el mundo menos ellos".