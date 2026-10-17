Grave un peatón de 40 años tras ser atropellado por un coche en Villaverde

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MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de unos 40 años ha resultado herido grave este sábado tras ser atropellado por un turismo que se ha subido a la acera en la calle Villaveza, en el distrito madrileño de Villaverde, después de que su conductor, de unos 60 años, sufriera un desvanecimiento al volante, ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 12.00 horas, cuando el conductor ha perdido el control del vehículo y ha invadido la acera, arrollando al peatón, que ha quedado parcialmente atrapado debajo del turismo.

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar al hombre, que presentaba lesiones graves en la pierna izquierda. Además, han retirado otro vehículo estacionado en la zona que ha resultado dañado por el impacto.

Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido tanto al peatón como al conductor, que también ha sido trasladado al hospital en estado grave debido a una patología que le ha provocado una pérdida de consciencia.

Asimismo, los equipos de emergencia han asistido a una mujer que presentaba contusiones leves, mientras que la copiloto del turismo ha recibido atención psicológica por una crisis de ansiedad.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid se han encargado de realizar el atestado y han acompañado a los convoyes sanitarios para facilitar los traslados hospitalarios.