Un grupo de Bomberos de Madrid denuncia que están "al borde de la extinción" porque los efectivos "se han reducido"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid reunidos a través de la asociación ABAM han denunciado este lunes que el Cuerpo está "al borde de la extinción" porque el número de efectivos se ha reducido.

Según señalan en un comunicado, se han cansado de las "largas" que llevan recibiendo por parte del Consistorio matritense los últimos diez años. El 23 de octubre de 2020, de 121 que deberían estar de guardia hubo 74, critican. "A raíz de esta mala gestión, en los tiempos del Covid que estamos viviendo, nos encontramos con confinamientos que agravan este problema de base", señalan.

El grupo de trabajo ha asegurado que este periodo el número de efectivos se ha reducido en un 34 por ciento en la categoría de Bombero Especialista y un 21 por ciento en la categoría de Bombero Conductor Especialista; unas categorías "que son las únicas vías de acceso al cuerpo y la base del servicio, a las cuales solo se puede acceder a través de ofertas de empleo público que apruebe el Consistorio".

"Donde antes había 12 o 13 bomberos de guardia, ahora no dejan más de 8 o 9, y en algunos parques no más de 6, con el consiguiente peligro para la ciudadanía de este municipio por no cumplir con los mínimos que establece la carta de servicios (compromiso del consistorio con la ciudadanía), la cual establece unos mínimos de 223 efectivos diarios a los cuales, como vemos en los siguientes gráficos, solo se ha llegado en diciembre en 2019 y, en lo que llevamos de 2020, ni un día", apuntan.

A su entender, todos estos problemas surgen "de la falta de organización y la mala gestión y administración por parte de la Jefatura del Cuerpo y del Consistorio en los últimos 10 años". "Han dejado pasar el tiempo y morir al Cuerpo. Estamos rozando límites que no se pueden tolerar. Como podemos ver, somos la capital europea con menos bomberos por habitantes, somos la cola de Europa", apuntan.

"ALARMANTE SITUACIÓN"

Grupos de trabajo y también sindicatos llevamos reclamando una respuesta o solución "a esta alarmante situación provocada por la dejadez del Consistorio de los últimos años, a la cual, ningún responsable ni técnico ni político ha dado explicaciones a la plantilla ni a la ciudadanía de forma pública para tratar de calmar los ánimos".

Estos bomberos aseguran que "se está poniendo en peligro a la ciudadanía por la alarmante falta de recursos que llevan arrastrando y va a peor, y que van a ocurrir accidentes puesto que se están dilatando los tiempos de respuesta y se esta reduciendo el número de efectivos que van en los vehículos2.

El día 3 de septiembre de 2020 enviaron un informe exhaustivo y carta de preocupación a la concejala delegada del área de seguridad y aún esperan respuesta.

Así, los denunciantes piden al Gobierno local a convocar oposiciones extraordinarias para que lleguen 400 efectivos y están barajando medidas legales para denunciar por "inactividad a la Administración, a quien consideran responsable de poner en riesgo a los propios bomberos y sobre todo a la ciudadanía de esta gran ciudad".