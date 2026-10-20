Hallan muerta a una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en Carabanchel (Madrid)

Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid- EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.45 horas de este martes, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamda al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.