Henríquez de Luna asegura que se merecía un "trato distinto": "Donde no me quieren, no estoy ni un minuto más"

Publicado 15/04/2019 15:10:51 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado este lunes tras dimitir de su cargo y abandonar la formación, que dada su trayectoria en las filas 'populares', se merecía "un trato distinto". "Así me han educado desde pequeño, donde no me quieren, no estoy ni un minuto más", ha apostillado.

Henríquez de Luna ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido, después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

Según ha relatado en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Martínez-Almeida le aseguró que "iba a pelear" por él. "Que contaba conmigo, que era un referente, y un activo muy importante del Grupo, y el pasado viernes cuando bajé con él a la Junta de Portavoces me dijo, mira, las cosas están muy difíciles, y en el partido tu perfil no es el que ahora mismo se quiere, y que sepas que no cuento contigo en la lista", ha explicado sobre cómo le fue comunicado que no contaban con él.

Reconoce Henríquez de Luna estar "sorprendido" por esta decisión, y ha apuntado que Almeida, como candidato, "tiene que hacer su lista y equipo de confianza". "Si no formaba parte de él que me lo hubiera dicho hace tiempo y me hubiera ido", ha lanzado.

Y es que, De Luna había pedido al actual portavoz del Grupo que le comunicara si contaba con él, una vez fue elegido como portavoz tras la dimisión de Esperanza Aguirre. Así, tras un "fin de semana de reflexión" con su familia, con allegados y amigos, tomó la decisión de irse del Grupo Municipal y del PP, un partido del que ha afirmado, no le "quiere".

"Creo que en política uno tiene que estar con las maletas preparadas y al servicio de los ciudadanos; lo que dije que haría es lo que hago ahora. He hablado con la secretaria del Grupo (Inmaculada Sanz) y se lo he transmitido; quienes no entiendan mi decisión es su problema, hago lo que creo que tengo que hacer", ha expresado a continuación.

En este punto, ha indicado que el pasado viernes llamó por teléfono a presidente del PP madrileño, Pío García-Escudero, pero no obtuvo respuesta. "Le llamé al teléfono, no me contestó, luego le puse un WhatsApp, y no me ha contestado en todo el fin de semana", ha reprochado.

"UN TRATO DISTINTO"

Por otra parte, Íñigo Henríquez de Luna ha asegurado que "después de tantísimos años", se merecía "un trato distinto". "No creo que sea la manera mejor de tratarme, lo menos que podía haber hecho es devolverme la llamada o decirlo antes, no soy una persona cualquiera, he tenido responsabilidades muy importantes en el PP, y me merecía otro trato", ha reivindicado.

Tras ser requerido por posibles acciones de futuros, Luna ha señalado que el PP lo "ha dejado, pero la política siempre formará parte" de su vida. "Estoy orgulloso de haber defendido mis principios, pese a haber sido incómodo en mi partido, digo lo que pienso. fuera de la política y el PP, lo que el futuro me depare, no lo sé", ha expresado.

Todo ello puede deberes, según ha dejado ver Luna, a que es "muy posible que le impongan (a Almeida) buena parte de su candidatura". "Él me dijo que me habría salvado", ha concluido.