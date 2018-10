Henríquez de Luna insiste en acusar a Cifuentes de "excluir" y le pide practicar la "democracia interna" que defiende

Actualizado 26/01/2017 14:48:01 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y presidente de la formación en el distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, ha pedido este jueves a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que "rectifique" después de haber "excluido" ayer a ediles del Consistorio de una reunión convocada en la sede del PP en Génova, que Henríquez de Luna ha calificado de "mitin de Cristina Cifuentes como candidata al próximo congreso regional".

"Creo que rectificar es de sabios, y te invito a que lo hagas, porque cuando rectificas ante un error, esa rectificaicón siempre te engrandece", se ha dirigido el portavoz adjunto a Cifuentes a través de un vídeo en Facebook, donde le ha indicado que si "cree en la democracia interna", debe practicarla.

Como explicó ayer en un comunicado, al encuentro, al que estaban convocados vocales vecinos, secretarios generales y presidentes de distrito, han asistido él mismo, Inmaculada Sanz, Beatriz Elorriaga y Jesús Moreno, pero no en su condición de concejales sino por ser presidentes de distrito.

Según el concejal, la convocatoria iba dirigida a los representantes del PP en los distritos y en las instituciones municipales y el objetivo de la reunión era "mejorar los mecanismos de colaboración entre el partido y los representantes municipales".

"Querida Cristina, yo creo que la democracia interna y la participación de los afiliados, o te la crees o no te la crees, pero si te la crees, no se pueden organizar actos de partido donde por primera vez en la historia de nuestro partido en Madrid, no se pueda participar, debatir... expresar las legítimas opiniones que podemos tener cada uno", ha expresado Henríquez de Luna.

Además, el portavoz adjunto del PP en el Consistorio ha insistido en que si Cifuentes cree en la democracia interna "no se pueden convocar congresos exprés como el del PP de Madrid". "Encima, por decisión tuya, se va a celebrar en el Puente de San José", ha criticado el popular, para quien los afiliados del partido en Madrid merecen que se lo pongan "fácil", así como celebrar un "congreso abierto donde se pueda presentar cualquiera, no uno expres y no uno de aclamación".

EVA DURÁN SE QUEJA A RAJOY

Otra de las voces críticas contra la reunión de ayer en Génova fue la presidenta del PP de Puente de Vallecas, Eva Durán, quien, a través de su cuenta personal en Twitter se dirigía al presidente del partido, Mariano Rajoy, para comunicarles que pretendía "aislar a una parte de los afiliados".

"Presidente se está pretendiendo aislar a una parte de los afiliados x @ppmadrid solo queremos democracia interna real", escribía Durán en la red social.

Además, al ser preguntada por varios de sus seguidores en Twitter sobre la reunión, Durán la calificó de "muy lamentable". "Lo nunca visto! Nos convocan a una reunión y no se nos deja hablar", expresó la presidenta del PP de Vallecas.