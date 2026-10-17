Herido grave un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Alcalá de Henares

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MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 25 años ha resultado herido grave este sábado tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Laguna, en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Efectivos del Summa 112 han trasladado al herido al Hospital de La Princesa con una herida incisa en el hemitórax derecho.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.