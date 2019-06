Herido un hombre tras una agresión en las fiestas de La Alhóndiga de Getafe

Publicado 28/06/2019 16:23:55 CET

GETAFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser atendido en el hospital de Getafe, con varios puntos de sutura en la cabeza, tras ser agredido en las fiestas del barrio de La Alhóndiga en Getafe.

Fuentes municipales han informado este viernes a Europa Press de que en la denuncia ante la Policía Nacional se indica que fueron dos o tres personas y tanto agresores como agredidos se conocían.

Además, han precisado que, en ningún caso, ha habido una banda organizada, ni más de tres personas, "ni ninguna situación de peligro para los vecinos de La Alhóndiga, simplemente una trifulca más que por desgracia ha acabado en el hospital".

Según adelantó Telemadrid, la mujer del agredido relató que fueron 12 ó 15 personas "quienes le pegaron hasta dejarle inconsciente", ya que recibió puñetazos y patadas en la cabeza.

Además, dijo que se trataba de una banda organizada que tiene atemorizado al barrio de la Alhóndiga, que llevan armas, y que se metieron en otras peleas.

Por su parte, las mismas fuentes municipales han asegurado que no se presentó denuncia ante la Policía local y que no saben si fue durante las fiestas porque "no hay datos al respecto".