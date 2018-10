Hidalgo no apoya huelga feminista, pero dice que hay “brecha salarial con la que hay que luchar desde todos los ámbitos”

Publicado 22/02/2018 11:46:09 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha asegurado este jueves que no está de acuerdo con la huelga convocada por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pero ha señalado que hay una brecha salarial con la que hay que luchar desde todos los ámbitos".

En declaraciones a los periodistas después de la rueda de prensa sen la que se han presentado los datos de la Contabilidad regional, Hidalgo ha sostenido que "no está de acuerdo" con la huelga, aunque la respeta, porque lo que hay que hacer es "trabajar en todos los ámbitos para lograr esas igualdades".

"No quiere decir que no lo respete, pero me parece más productivo trabajar en este sentido. Hay una brecha salarial con la que tenemos que luchar desde todos los ámbitos", ha sostenido la consejera.

Aun así, Hidalgo ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene los datos más paritarios de toda España, ya que, "de cada 100 trabajadores 48 son mujeres". Además, ha indicado que en la región "se ha recuperado la totalidad del empleo femenino que se destruyó en la crisis".

"Trabajamos más mujeres del las que hemos trabajado nunca; la tasa de actividad femenina es la más alta, ya que hay más mujeres dispuestas trabajar que en el resto de España", ha resaltado la consejera de Economía.

Por último, Hidalgo ha insistido en que, a pesar de estos datos, hay que "trabajar sin descanso para que no haya una sola discriminación salarial, para que el ámbito laboral desde el punto de vista social y económico, sea el mismo para las mujeres que para los hombres".